Nástupce albatrosu chce dobýt USA

Dokument dokonce počítá i s možností licenční výroby strojů L-39NG přímo v USA pro americkou armádu – přesněji: „pro potřeby vlády Spojených států“. Především však hovoří o nastartování dlouhodobé spolupráce zaměřené na rozšíření služeb leteckého výcviku a zajištění průběžné podpory pro osvědčené albatrosy; letouny L-39 provozované v USA. PR manažer Aera Lukáš Hora upřesnil, že se jedná zejména o dodávky náhradních dílů, logistiku, testování letadel a podporu výcvikových zařízení. „Společným cílem obou společností je vytvoření nového regionálního centra pro údržbu a modernizaci letadel L-39 v USA,“ uvedl Hora. Modernizace by mohla zahrnovat i náhradu původní pohonné jednotky albatrosů nově vyvinutým motorem.

Britské piloty zdokonalí ve vzdušných bojích české bitevníky

Společnost PGT, jež sídlí na letišti Byron v Kalifornii a zajišťuje velmi rozmanitý výcvik vojenských pilotů, nyní provozuje osm letadel L-39. Díky spolupráci s Aerem pomýšlí na rozšíření výcvikových služeb pro své zákazníky – a společně také vidí velký potenciál v logistické a provozní podpoře nového letounu L-39NG (kde písmena NG znamenají Next Generation).

Prezident a generální ředitel společnosti Aero Vodochody Viktor Sotona to potvrzuje: „Prostřednictvím spolupráce s Patriots máme jedinečnou příležitost prosadit společnost Aero na americkém trhu.“ Připomněl, že rozvoj spolupráce s tímto partnerem usnadňují jeho dosavadní zkušenosti jako zákazníka. „Jsme rádi, že Patriots Jet Team je se svými současnými letouny L-39 spokojen – a těšíme se na rozšíření naší spolupráce v blízké budoucnosti,“ řekl Sotona. Pochvalná slova přitom zaznívají i z druhé strany: od generálního ředitele PGT Davida Patricka. „L-39NG nabízí neuvěřitelné řešení leteckého výcviku, takže jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naše vztahy se společností Aero Vodochody,“ konstatoval. S tím, že uzavřené memorandum rozšiřuje možnosti společnosti, v jejímž čele stojí, oslovit své zákazníky. „Upevňuje naši schopnost poskytovat nákladově efektivní pokročilý výcvik pilotů v USA našim současným i budoucím americkým zákazníkům – a našim partnerským zemím,“ upřesnil.

Nový letoun L-39NG, navazující na stroj L-39 Albatros, který po světě stále létá ve stovkách exemplářů jak v armádních službách, tak v přehlídkových týmech, má ambice vnést na světový trh s proudovými cvičnými letadly „svěží vítr“. K jeho přednostem patří možnost uplatnění při komplexním výcviku, úpravy avioniky podle specifických požadavků odběratele , ale i záležitosti související s provozem: úsporný motor s vyšší životností či způsob řešení údržby. Stroj, který poprvé vzlétl na sklonku roku 2018, může vedle různých rolí při výcviku plnit i úkoly průzkumné, hlídkové – a možné je i nasazení jakožto lehkého bitevníku.

Nově české stroje ve službách Britů

Před několika dny vodochodská společnost ohlásila rovněž nové uplatnění svých strojů L-159 Alca. V tomto případě šlo o podpis dohody s britskou společností Draken Europe. Ta má už brzy začít využívat osm letounů L-159E při výcviku pilotů britských RAF neboli Královských vzdušných sil, a to v roli napadajících útočníků. Pro Brity půjde o novinku, nicméně v USA se jedná o už osvědčený výcvikový koncept. To potvrzuje i generální ředitel Draken Europe Paul Armstrong: „L-159E Honey Badger (v kódu NATO mají tyto stroje označení Medojed) je osvědčené, odolné a flexibilní lehké bojové a cvičné letadlo, které naši kolegové z Draken US používají již řadu let k poskytování bezpečného a vysoce specializovaného výcviku ‚aktivních agresorů‘.“

