Právě on Deníku ve čtvrtek naznačil, odkud se vezme ohlašovaný smrad: bude to jeho přičiněním. Chtěl by přijet nejen soutěžit, ale ukázat ještě něco víc než vlastní ústa rozevřená dokořán. „Beru i nejsmradlavější jídlo světa surströmming a červy; když bude prostor, budu to tam pojídat,“ sdělil Deníku. S tím, že počítá i s možností ochutnávky (byť zkušenost ukazuje, že lidé obyčejně spíš okukují, než by oni sami tu věc vložili do úst). Surströmming je zkvašené rybí maso – původně prý pokrm chudiny ve Švédsku – nicméně na omylu by byl ten, kdo by očekával, že jako chcíplá ryba také páchne. Kdepak; tenhle smrad je mnohem, mnohem intenzivnější.