Vrcholné činitele Evropy povozí mladoboleslavské elektromobily Enyaq iV

/FOTO/ Hodnotit to, co přinese právě zahájené české předsednictví v Radě Evropské unie, bude čas až za půl roku – jedno však je jisté už teď: české předsednictví pojede na baterky. Plyne to z páteční informace automobilky Škoda Auto.

Elektromobily Škoda Enyaq iV zdůrazňují ekologický aspekt českého předsednictví. | Foto: Škoda Auto