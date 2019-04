„Byl to takový indikátor stavu beztíže a bez úhony s námi nejen letěl, ale i přistál, což s kosmickou lodí Sojuz nebyla žádná brnkačka,“ popsal Feustel zážitky s krtečkem. Měl s sebou ovšem i cennější poselství, kopii kresby Měsíční krajina Petra Ginze, který ve čtrnácti letech zahynul v koncentračním táboře. Originál obrázku shořel spolu s osádkou raketoplánu Columbia. Tehdy ji měl ve svém zavazadle izraelský astronaut IIan Ramon.

Proč se k Feustlovým výpravám do vesmíru pojí tolik českých stop? Může za to jeho manželka Indira, jejíž maminka pochází ze Znojma. Obě mluví česky, matka skvěle, Indira se snaží. „Těším se moc na setkání s všichni,“ pravila včera s úsměvem.

Loni se bez Andrewa musela obejít sedm měsíců, ale jednou týdně si aspoň na kosmickou vzdálenost mohli hodinu popovídat. Manželé Feustelovi přijeli do Česka na pozvání Akademie věd ČR, s níž je pojí přátelské i pracovní vztahy. Čeští vědci mají dlouhou tradici ve vesmírném výzkumu a zaznamenali v něm mnoho úspěchů, jak připomněla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

POSOUVAT HRANICE POZNÁNÍ

Feustel, který v kosmu strávil celkem 226 dní, přijel do Česka potřetí, aby zájemcům na veřejných přednáškách vyprávěl svůj příběh. Jeho turné se uskuteční v roce 50. výročí letu člověka na Měsíc. „Na něj se chceme do pěti let vrátit, ale nejde jen o něj. Lidstvo by se mělo snažit poznávat vesmírný prostor a nacházet další možné domovy,“ řekl dnes Feustel novinářům.

Přiznal se, že ani po letech pro něj pobyt ve vesmíru není rutina. „Stejně jako se neomrzí pohled do otevřeného ohně, neomrzí se ani ten z kosmu na naši planetu,“ uvedl Feustel. Na dotaz Deníku, jaké plány nyní NASA má, astronaut odvětil: „Důležitější než konkrétní cíle je posouvat hranice poznání. Vesmír jsme začali dobývat před padesáti lety, takže jsme vlastně na úplném počátku.“ Zdůraznil přitom mezinárodní spolupráci, sdílení poznatků, které přináší užitek všem lidem.

„Mohl by to být modelový příklad pro politiky,“ myslí si. Americký velvyslanec Stephen King koneckonců zdůraznil, že astronauti patří k nejlepším diplomatům. Připomněl i to, že díky vesmírnému výzkumu dnes běžně používáme počítačové mikročipy nebo satelitní televizi a další technologické vymoženosti.

MARS DO DESETI LET

Feustel sdělil, že ač je v kabině malý prostor a člověk si tam mže připadat jako v bedně na pivo, on z toho stres nemá. „Je to pro mě práce, plním své úkoly. A v každém případě to stojí za to,“ dodal. Indira naopak přiznala, že když raketoplán startuje, připomíná to letící bombu: „Držíte-li za ruku dva malé syny, myslíte jen na to, aby se posádka v pořádku vrátila.“

Americký astronaut také popsal stav, v němž se ocitá po přistání: „Při pobytu ve vesmíru dvě hodiny denně cvičím, takže svaly ochablé nemám. Problémy jsou spíš s rovnováhou, pět hodin nejsem schopen chodit, potíže s koordinací mám zhruba den, ale po měsíci už si sedám do závodního auta a řídím jakoby nic.“

Podle něj vše nasvědčuje tomu, že na Marsu jsou bakteriální formy života. „Jsem si jistý, že to v blízké budoucnosti prozkoumáme přímo na místě, technologický pokrok nám to do deseti let umožní,“ uzavřel Andrew Feustel.

ASTRONAUTOVO PŘEDNÁŠKOVÉ TURNÉ

· Neděle 7. dubna, 18:00 – Planetárium Praha

· Úterý 9. dubna, 18:00 -Pevnost poznání, Olomouc

· Středa 10. dubna, 17:00 – Vysoká škola báňská – TU Ostrava

· Pátek 12. dubna, 18:00 – Hvězdárna a planetárium Brno

Andrew Feustel během své návštěvy zavítá i do Památníku Terezín a na diskusi se studenty Univerzity Palackého v Olomouci.