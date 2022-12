Vorařství nově patří ke světovému dědictví. Povzbudí to štědrost dárců?

UNESCO schválilo zápis voroplavby na seznam nehmotného světového dědictví, na čemž bude stavět i turistická propagace zvláště jižních Čech, středních Čech a Prahy. Může to přilákat návštěvníky muzeí, třeba do muzea středního Povltaví v Chotilsku. Pro samotné voraře, kteří jsou stále aktivní, jde ale o závazek: musejí se postarat o to, aby tradice byla udržována: aby se vory stavěly a pluly i nadále. Byť kvůli přehradám zaniklo původní poslání této přepravy.

Voraři na Vltavě. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Tomáš Jůnek