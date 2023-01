Ve středních Čechách se stále lyžuje. Někde s omezením, jinde se slevou

Přímo volit novou hlavu státu však někteří lidé skutečně zamíří již ve středu. A k volbám nepůjdou, ale pojedou. I lidé, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě v souvislosti s onemocněním covid-19, totiž mají možnost dostat se k urnám – a jednou z nich je využít hlasování z auta u volebních stanovišť, která budou zřízena pro tento účel. V rámci prvního kola volby budou v provozu 11. 1. mezi osmou a sedmnáctou hodinou (při případném druhém kole pak ve stejném čase ve středu 25. 1.). Vedle občanského průkazu zde volič bude potřebovat doklad o nařízené izolaci nebo karanténě (potvrzení od praktického lékaře nebo hygienické stanice), ať už na papíře, nebo v elektronické podobě. To lze nahradit přímo na místě před komisí podepsaným čestným prohlášením na formuláři, který bude mít komise k dispozici.

Z auta u hasičů nebo na parkovišti

Pokud nemá předem vydaný voličský průkaz, může občan hlasující kvůli covidu z auta zamířit pouze k jednomu konkrétnímu „drive-in“ stanovišti, kam spádově náleží podle adresy trvalého pobytu. Jak pražský magistrát, tak středočeský krajský úřad informují o jejich umístění na svých webových stránkách. V Praze je takových míst pět, přičemž kromě P+R parkoviště na Letné (tam spadají voliči z Prahy 1, 2, 3, 6, 7, 17 a dále z Lysolají, Nebušic, Přední Kopaniny a Suchdola) se jedná o zbrojnice dobrovolných hasičů: v Dubči, Písnici, Satalicích a Stodůlkách.

Ve středních Čechách je zřízeno 12 stanovišť; po jednom pro každý okres. Nacházejí ve vybraných působištích profesionálních hasičů, tedy na stanicích Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. V deseti případech je to v přirozených spádových centrech, jimiž zůstávají někdejší okresní města, podle nichž jsou okresy nadále pojmenovány. V nejbližším okolí metropole se pak jedná o Řevnice pro Prahu-západ a Starou Boleslav pro Prahu-východ.

Objednat lze i urnu přímo domů

Další možností, jak hlasovat do uren mimo běžné volební místnosti, je vyžádat si příjezd komise se zvláštní přenosnou volební schránkou přímo domů (nebo třeba i do nemocnice či obdobného pobytového zařízení). Komise s urnou pak v rámci prvního kola volby dorazí na adresu voliče někdy během pátku 13. 1. (mezi osmou ranní a desátou večer) nebo po část soboty (rovněž od osmé hodiny, ale jen do 14.00, nicméně existuje i možnost tuto dobu prodloužit až o tři hodiny); pro případné druhé kolo pak jsou termíny 27. a 28. 1.

Pražané mohou požádat o příchod komise s urnou na telefonních číslech 777 497 060, 777 497 078 nebo 777 497 082. V provozu jsou nyní od 9 do 16 hodin s výjimkou čtvrtka 12. 1., který je posledním dnem lhůty pro podání této žádosti před prvním kolem volby – to budou obsluhována až do 20.00. Středočeši si mohou příjezd komise se zvláštní přenosnou urnou vyžádat na telefonním čísle 257 280 862 – a to v poněkud jiných časech: vždy od osmé ranní, ale v úterý do 16.00, ve středu do 17.00 a ve čtvrtek bude stejně jako v Praze možno volat do 20.00.

Řásným termínem prezidentských voleb, kdy budou otevřeny volební místnosti, je pro nadcházející první kolo pátek 13. 1. (14–22 hodin) a sobota 14. 1. (8–14 hodin).