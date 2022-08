Soupeření s Orlíkem Slapy prohrály

Nejnovější rozbory pracující se vzorky odebranými předtím, než intenzivní srážky dodaly „čerstvou“ vodu, ukázaly, že slunečné a velmi teplé počasí přispělo k nárůstu počtu lokalit se zhoršenou kvalitou vody. Luboš Mandík z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice v té souvislosti připomněl, že ze šesti sledovaných profilů na Slapech byly čtyři hodnoceny stupněm 3 na pětibodové škále.

Lidé se vrací k topení dřevem. Na krbová kamna se čeká i měsíce

„Jmenovitě se jedná o koupací oblasti Županovice, Živohošť, Nová Živohošť a Měřín; na zbylých dvou místech je kvalita vody na stupni 2,“ konstatoval. S vysvětlením, že počasí přispělo k nárůstu fytoplanktonu, obsahujícího poměrně velké množství sinic. „Podobný stav byl ověřen i na dalších lokalitách Středočeského kraje, například na Pilském rybníku v rekreační oblasti Monínec u Sedlce-Prčice, Tyršově koupališti v Rakovníku nebo jezeru Ostrá v okrese Nymburk,“ konstatoval Mandík. Připomněl, že pro vodní radovánky to sice neznamená zásadnější omezení, avšak alergici, lidé se sníženou imunitou, malé děti a těhotné ženy by se měli po každém koupání vysprchovat – a navíc by ve vodě s vyšším obsahem sinic neměli setrvávat dlouho.

Leckterá místa zůstávají „na jedničku“

Do kontrastu se Slapy dává Mandík tu část orlické přehrady, která patří do příbramského okresu. „Tam je, až na mírné zhoršení na začátku července, voda stále výborná, hodnocená stupněm 1,“ poznamenal Mandík. S poznámkou, že průhlednost zde dosahuje někde 2,5 m, jinde dokonce až 3,2 m. Připouští však, že kvůli záměrnému snižování hladiny to rekreanti plně neocení.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Zájemci však mají na výběr i řadu menších koupališť s kvalitní vodou – často jde o taková, která se nacházejí u menších měst a mají svého provozovatele. „Poměrně významné množství se jich nachází na Mladoboleslavsku a v okrese Příbram,“ poznamenal Mandík. Zmínil i lokality hodnocené stupněm 2 v blízkosti Prahy – jako například Vyžlovka, Proboštská jezera či rybník Jureček – nebo písník Hradišťko I na Kolínsku. Zde se zhoršila průhlednost vody kvůli rozvoji fytoplanktonu, v němž však převažují řasy – a nikoli sinice.

Rady hygieniků pro závěr sezony

- Před koupáním se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost kvalitě vody.

- V případě výrazného zeleného zabarvení, které se navíc projevuje při hladině, je radno se po koupání vždy osprchovat.

- Pokud se na hladině koncentruje fytoplankton ve větší míře – vytváří tedy souvislý povlak – měli by se citlivější jedinci koupání vyhnout (jde o lidi se sníženou imunitou, alergiky, malé děti a těhotné ženy).

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje