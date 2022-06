Velkou slávu i s pohoštěním a muzikou zažilo v sobotu nádraží v Trhovém Štěpánově na Benešovsku. Slavnost zahajovala zavedení víkendového letního provozu, který byl ohlášen až do 28. září (s tím, že v době svátků na počátku července, od 4. 7. do 8. 7., zde mají vlaky jezdit denně). Pro sezonní víkendový provoz s pravidelným jízdním řádem se rozhodli také na Příbramsku. Trať spojující Březnici s Rožmitálem pod Třemšínem ožije s letním provozem v neděli 12. června, kdy po ní od rána od odpoledne projede po pěti vlacích oběma směry – což však představuje rozšířený počet spojů pro první den provozu. Na rožmitálském nádraží budou dále připraveny prohlídky motorové jednotky Regionova i s jízdami po stanici, ke zhlédnutí budou výstava představující historii i současnost dráhy a dokumentární filmy Záhada lokálek (od 12:30 a 14:30 hodin; každé promítání je jiné).

Čtyři páry vlaků denně zde pak mají o sobotách, nedělích a ve svátek jezdit až do konce října; v Březnici je zajištěna i návaznost na výletní vlak Cyklo Brdy. Očekává se, že letní provoz lokálky budou využívat nejen výletníci jedoucí obdivovat půvaby Rožmitálu či návštěvníci ve městě pořádaných akcí, ale také turisté mířícím k Padrťským rybníkům, na vrcholy Třemšín, Praha nebo Tok i do dalších zákoutí Brd.

Výletní provoz není obslužnost

Jestliže se k sezonnímu obnovení provozu rozhodla ve spolupráci s dalšími partnery vedení měst, na náklady s tím spojené jim Středočeský kraj nepřispěje. Na dotaz Deníku to uvedl středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) – přičemž poukázal na rozdíl mezi pravidelným provozem v rámci zajišťování dopravní obslužnosti regionu a sezonním ježděním pro výletníky. „Pokud provoz vlaků dává pro starosty smysl a mají na to peníze, nechť je dotují,“ konstatoval Borecký – avšak zdůraznil, že tyto výletní spoje do systému dopravní obslužnosti zařazeny nejsou.

Poznamenal současně, že jak Trhový Štěpánov, tak Rožmitál pod Třemšínem loni navštívil s nabídkou, že provoz vlaků by bylo možné zachovat, pokud někdo kraji připlatí – tedy uhradí rozdíl v nákladech mezi provozem vlaku (jsou vyšší) a autobusu (stejnou trasu obslouží znatelně levněji). „Navrhovali jsme obcím, ať na vlakové dopravě participují – a obě města dát příspěvek na lokálky odmítla. Teď je přes léto dotují,“ krčí Borecký rameny. Je nicméně faktem, že o možnosti vlastní objednávky sezonního provozu Rožmitálští s poukazem na potenciál vlaků pro rozvoj turistického ruchu hovořili už před rokem.

Rušení lokálek neskončilo

Krajský radní také upozornil, že rušení lokálek ještě neskončilo. „Přijdou další redukce; je to nezbytné opatření,“ konstatoval bez bližšího upřesnění lokalit či tratí, o nichž se v této souvislosti uvažuje. Připomněl, že je to proces, který západní Evropa již má za sebou – přičemž v té souvislosti zmínil Velkou Británii, Irsko či Německo. Naopak generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda loni na setkání s občany v Trhovém Štěpánově zmiňoval zkušenosti z Německa a Rakouska jako odstrašující příklad: tamější kolegové podle jeho slov uvádějí, že zrušení lokálek, k čemuž u nich došlo již před časem, byla z dnešního pohledu chyba.