Vlakové nádraží v Mladé Boleslavi chátrá dál. Jak dlouho ještě?

Mladá Boleslav - Když se před nedávnem v rámci Mladého fóra města ptali studentů, co jim v Mladé Boleslavi vadí nejvíc, odpověď byla poměrně jednoznačná: vlakové nádraží. Chátrající budova, která jako by do moderního města ani nepatřila, potřebuje rekonstrukci už dlouhé roky.

Hlavní nádraží v Mladé Boleslavi. | Foto: DENÍK/Tomáš Ježek

Veřejnosti už bylo představeno několik variant budoucí podoby vlakového nádraží, od prosklené „ufo" verze, připomínající dopravní prostředek mimozemšťanů, přes ambiciózní supermoderní budovu s trávníkem na střeše až po možnost nádraží úplně zrušit a vybudovat jinde. Každopádně je jasné, že verze za 150 milionů korun, která už měla být prakticky hotová, se neuskuteční, České dráhy od smlouvy ustoupily už dávno. Celou situaci navíc komplikuje fakt, že je nutné, aby se dohodlo několik vlastníků, i když to by mělo být v dohledné době vyřešeno. České dráhy by totiž měly převést nádraží na Správu železničních a dopravních cest (SŽDC), čímž by se celá situace zjednodušila. Podle všeho by se tak mohlo stát v řádu několika týdnů. Stanice hrůzy Úplně původní varianta přestavby, která plánovala prosklený futuristický objekt na vysokých sloupech, připomínající dopravní prostředek ze sci-fi filmů, vzbudila v roce 2010 obrovskou nevoli mezi obyvateli města. Trvali tehdy na zachování historického rázu budovy. Nyní by asi většina z nich byla ráda, kdyby tenkrát k realizaci projektu i přes jejich protesty došlo, protože všechno by bylo lepší, než aktuální stav. Nádraží prostě stále připomíná stanici hrůzy. Oprýskaná a odlupující se omítka, kovová zábradlí zrezlá a drolící se, lavičky ošuntělé a záchody, na něž se bojíte jen podívat, natož je navštívit. Čas se tady zastavil tak před čtyřiceti lety. Přestupní uzel Moderní komplex, který je hoden velkého a významného města, je stále v nedohlednu. A to i přesto, že je zdejší nádraží důležitým přestupním uzlem, kterým denně projdou tisíce cestujících. Ale vraťme se k historii plánovaných přestaveb. Po skleněném kvádru, zmíněném v úvodu tohoto článku, přišel nápad na realizaci ekologického objektu. Ten měl mít zatravněnou střechu a při jeho stavbě (mimochodem měla začít na podzim roku 2012) se počítalo s kompletní demolicí staré budovy. Uběhlo několik let, vyměnilo se vedení kraje i Českých drah, a boleslavské nádraží stále chátrá. Mezitím se objevil také názor, že hlavní nádraží v místě, kde se aktuálně nachází, nebude vůbec potřeba. Zastávka u Olympie? V případě, že by došlo k realizaci vysokorychlostního vlakového propojení Liberce s Prahou, by totiž bylo strategičtější vybudovat vlakovou zastávku někde poblíž nákupního centra Olympia. A jaká je situace v těchto dnech? „Všechno komplikuje táhnoucí se převod majetku z Českých drah na Správu železničních a dopravních cest. Ve chvíli, kdy k němu dojde, a majitel se rozhodne nádraží opravovat, tak Boleslav je ve Středočeském kraji na prvním místě, spolu s nádražím v Kolíně a Kutné Hoře," řekl náměstek hejtmana Středočeského kraje Karel Horčička. Kraj je připraven v rámci svých možností pomoci, nicméně je pouze v roli toho, kdo si nakupuje dopravní obslužnost. Spolupracovat by mělo i město Mladá Boleslav, které se zavázalo dát do pořádku bezprostřední okolí nádraží, což se týká zejména chodníků, veřejného osvětlení, parkování a dalších nezbytností. Náměstek primátora Jiří Bouška už dříve hovořil o tom, že jako nejbližší možný termín dokončení přestavby vidí konec roku 2018. Všechno nasvědčuje tomu, že se příliš nemýlil. Čtěte také: Důstojné vlakové nádraží: Mladá Boleslav se dočká za tři roky

Autor: Šárka Charousková