Vlak svištící rychlostí přes 250 kilometrů za hodinu? V roce 2030 realita

Der Hochgeschwindigkeitszug. Tak se německy řekne vysokorychlostní vlak. Tohle poučení nyní prostřednictvím internetu nabízí pirátské vysílání. Tedy: nejde o něco, co by mířilo do světa „načerno“; jedná se o oficiální sdělení středočeských Pirátů.

Snížek k VRTkám uvedl, že ve středních Čechách má Správa železnic v plánu čtyři trasy. | Foto: Česká pirátská strana – screenshot

Předsedkyně jejich krajského sdružení Lucie Cirkva Chocholová si před kameru pořadu „Co vás zajímá“, se začátkem ve stylu Alles Gute (tedy dnes už pamětnicky legendárního televizního kurzu němčiny v podání Milana Šteindlera a Davida Vávry z České sody), pozvala stranického kolegu: náměstka hejtmanky Jiřího Snížka, který má v radě kraje na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Klidně by si mohl přibrat i vazby na Německo: výslovnost pojmu Hochgeschwindigkeitszug trefil zdařile. Byť je jeho život spjatý s Kolínem nad Labem a nikoli nad Rýnem… Kudy povedou vysokorychlostní železnice? To se teď upřesňuje Pokud se sluší zůstat ještě chvilku u tématu, je možné konstatovat: „ohne sranda“. Navzdory odlehčenému úvodu Snížek nabízí zcela vážně míněné shrnutí prvotních příprav na vybudování tratí vysokorychlostní železnice. Tedy VRT, jak se často zkracuje. „Často se nás ptáte na významné dopravní stavby, které povedou na území Středočeského kraje,“ poznamenala Cirkva Chocholová. VRT patří mezi ty klíčové. Snížek k VRTkám uvedl, že ve středních Čechách má Správa železnic v plánu čtyři trasy. Spojení Praha–Brno s terminálem v Nehvizdech, které pak bude na Jihlavu směrovat přes Kolínsko a Kutnohorsko; z Nehvizd dále povede VRT do Pardubic a Hradce Králové. Další rychlé železniční spojení představují trasa z Prahy na Roudnici nad Labem a tunel Praha–Beroun. Role kraje je podle Snížkových slov zásadní, protože rozhodnutí středočeských zastupitelů vymezují koridory pro tyto tratě – a to je pak závazné. „Všichni úředníci budou ctít rozhodnutí krajského zastupitelstva,“ uvedl náměstek hejtmanky. Rozhodování zastupitelů předchází veřejné projednání, kde své námitky a připomínky mohou uplatnit i občané. „Proces územního plánování se řídí stavebním zákonem […], veřejnost a spolky se mohou zeptat na jakékoli detaily,“ připomněl náměstek hejtmanky. S tím, že projektant jim vše vysvětlí – a lidé pak mají sedm dní na to, aby podali námitky. Ty pak mohou být vyslyšeny – nebo zamítnuty. Zájemce o vysokorychlostní železnici poučí akce na hlavním nádraží První vysokorychlostní železnice ve středních Čechách, úsek nazvaný Polabí (od Prahy-Běchovic po Poříčany), by se měl začít stavět v roce 2025 – a stavba má trvat pět let. Po roce 2030 se tak má stát realitou svezení vlakem jedoucím rychlostí vyšší než 250 km/h. Podle Snížkových slov to prospěje i osobní dopravě mezi Prahou a Kolínem, protože přesunutí části kapacity na VRT nynější trať uvolní. Snížek k VRTkám uvedl, že ve středních Čechách má Správa železnic v plánu čtyři trasy.Zdroj: Česká pirátská strana – screenshot

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu