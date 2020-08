Kvůli častým závadám na trati se na ministra dopravy Karla Havlíčka a generálního ředitele Správy železnic (SŽ) Jiřího Svobodu obrátil starosta Černošic Filip Kořínek.

Neudržitelná situace

„Situace během srpna jednoznačně přesáhla meze únosnosti a je do dalšího období neudržitelná,“ napsal Kořínek v reakci na vývoj v posledních dnech.

Ke kritice se přidal také Ropid, který organizuje Pražskou integrovanou dopravu. Podle jeho mluvčího Filipa Drápala nabíraly vlaky v posledních dnech na trati zpoždění několik desítek minut a mnohé byly odříkány.

„Kombinace výluk, kdy jsou na trati jednokolejné úseky, k tomu nefunguje zabezpečovací zařízení v Radotíně a sousedních úsecích a zároveň je nedostatečné napětí v troleji, je bohužel poměrně vražedná,“ upozorňuje Drápal.

Linka S7 se rozdělí

Ropid už s Českými drahami kvůli potížím řeší rozdělení příměstské linky S7 v Praze na hlavním nádraží. Dosud velká část z nich po příjezdu na hlavní nádraží pokračovala dál na Kolín, většinou do Úval nebo Českého Brodu. To se ale nyní změní. „Část linky S7 pojede nově do Českého Brodu z Masarykova nádraží,“ vysvětluje Drápal.

Na berounské části trati pak dojde ke změnám použitých souprav a tím i jejich kapacity. Opatření má začít platit od 31. srpna. „Toto opatření je poslední, které mohou objednatelé a dopravce pro zlepšení stavu provozu na trati provést,“ upozorňuje mluvčí Ropidu.

Rychlíky jsou na tom ještě hůř

Podle dat SŽ jezdilo v úseku Praha Beroun od začátku srpna včas jen 46 % vlaků. Nejhorší situace byla u vnitrostátních rychlíků a expresů: včas jich jelo 36 procent. Mluvčí SŽ Nela Friebová za jeden z důvodů uvádí nedávný požár měnírny v Chuchli. Od té doby má řada vlaků problém s nedostatečným napětím.

Zdroj: Deník

„Správa železnic ve spolupráci se zhotovitelem stavby urychluje zprovoznění této provizorní měnírny tak, aby k němu došlo v co nejkratší možné době. Situaci intenzivně řešíme,“ řekla Friebová.

Podle ní jsou aktuálně projednávány úpravy jednotlivých výlukových akcí. „V současné době dochází k rušení některých z nich,“ dodala. Krize na trati včera přinutila Správu železnic k prvnímu razantnímu kroku, omezila zde provoz nákladních vlaků.