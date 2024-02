Ještě ve čtvrtek to vypadalo, že posledním dnem jistého provozu by se zde mohl stát pátek – s tím, že pak se uvidí. Na svém webu, kde se v tomto přelomovém období objevovaly aktualizované informace i několikrát během dne, ale posléze mohl areál slíbit ještě pěkné víkendové lyžování. Provozovatelé oznámili, že se na všechna potřebná místa podařilo doplnit zásoby technického sněhu a sjezdovku upravovat rolbou, takže Chotouň nabízí lyžařům dobré podmínky; s provozem jak obou hlavních vleků a občerstvení, tak i servisu a půjčovny. I večerního osvětlení, když na sobotu provozovatelé slíbili lyžování mezi osmou a jednadvacátou hodinou – stejně jako v té nejpříznivější části sezony.

Večerní lyžování

Pro neděli zprvu počítali s provozem mezi osmou a sedmnáctou hodinou. V sobotu přišla změna v podobě rozhodnutí, že jezdit se bude opět až do deváté večer.

Navážení zeminy k Trnové předala inspekce životního prostředí kriminalistům

Ani to by ještě neměl být konec. Provozovatelé počítají s tím, že díky stále ještě slušnému lyžování bude areál fungovat přinejmenším v pondělí 26. února, a to v tradičních provozních hodinách všedního dne: mezi devátou dopolední a devátou večerní. Přejí si, aby to platilo i během úterka. Doufají, že to klapne – nicméně s upozorněním pro návštěvníky, že před cestou do areálu si je třeba ověřit aktuální stav na webu vlekychotoun.cz, nabízejícím i aktuální pohled webkamery. Platí, že dětský areál už zůstává mimo provoz.

Na Monínec vyrazily stovky návštěvníků

Monínec u města Sedlec-Prčice, vybavený technikou Snow Factory umožňující zasněžovat i při plusových teplotách, dělá čest sloganu, že když je v Praze jaro, zde si lze stále užívat zimních radovánek. V neděli toho využily stovky návštěvníků. Příležitost budou mít zájemci ještě i v nadcházejícím období, byť i zde sníh viditelně ubývá.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Naplno na Monínci funguje jak denní provoz mezi devátou a šestnáctou hodinou, kdy lyžaři mohou využívat sedačkovou lanovku, horní kotvový vlek i hotelový vlek poma, tak lyžování večerní. V tomto případě mezi osmnáctou a jednadvacátou hodinou v hlavním areálu – tedy již mimo hotelovou sjezdovku. Takto areál funguje po celý týden; bez rozlišování pracovních dnů a víkendu.

V Kvasejovicích sezona skončila

Letošní sezonu od soboty 24. února stopli u sousedů v areálu Kvasejovice (tedy na „panství Vítka z Prčice“) také u města Sedlec-Prčice, kde původně chtěli udržet poslední víkend alespoň na dvou třetinách hlavní sjezdovky. Nepodařilo se; sněhové podmínky to neumožnily. Vynutily si i předčasné ukončení výuky lyžování.

Tu si na facebooku, kde správci areálu také zveřejnili oznámení o ukončení sezony s vyslovením naděje, že ta příští snad bude více zimní, pochvalovala uživatelka Martina Mikešová. „Dětem lyžařská škola moc pomohla. A mně sjezdovka pomohla vrátit se zpět na lyže po úrazu,“ napsala s poděkováním provozovatelům za přátelský přístup. Provoz zimního areálu je zde tedy v aktuální sezoně ukončen. Kvůli lyžování už sem nemá smysl jezdit – nicméně kvůli lyžím ano. Po předchozí telefonické domluvě je možné využít služby půjčovny.

Pieta připomněla 76. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii

Už na celý uplynulý týden ohlásila přerušení provozu pro veřejnost lyžařská aréna v Mnichovicích na Praze-východ.

Sezonu již také ukončila řada menších areálů i přímo v horských oblastech. Také před cestou do hor je tedy třeba prověřovat, jak to v daném místě aktuálně vypadá (a počítat s tím, že situace se může rychle měnit). V provozu, často už jen omezeném, zůstávají spíše části větších areálů. Tradiční lyžování během jarních prázdnin tak nemusí klapnout tak, jak bývalo zvykem v minulých letech. Od pondělí 26. února mají volno mimo jiné školáci na Kladensku, Kolínsku či Kutnohorsku. Termíny pro jednotlivé okresy jsou pak rozplánovány až do 17. března.