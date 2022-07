Budit respekt už svou existencí

Auto, které je zařazeno u Speciálního oddělení dohledu Čechy s celorepublikovou působností, kde za za jeho volant smějí usednout jen policisté se zvláštním školením, má podle jeho slov dále vyhledávat a stíhat auta ukradená v zahraničí, které pachatelé převážejí přes území České republiky do zase trochu jiné ciziny (honičky za takovými auty se v minulosti odehrávaly i na středočeských částech dálnic D5, D11, D10 i D1). A v neposlední řadě má také budit respekt u účastníků tuningových srazů, jimž policie vysílá jasný signál: už nemohou sázet na to, že si na silnicích budou špásovat, jak chtějí, protože mají pod kapotou dost koní na to, aby případně policejní hlídce frnkli do dáli. Tomuhle stádu neujedou.

Bez významu pak není ani nasazení v rámci preventivních aktivit a k prezentaci práce Policie ČR. Česká republika nepředstavuje nasazením vozidla takovýchto vlastností výjimku. Obdobná auta využívají i policejní složky v Itálii, Německu nebo Velké Británii. Jejich nasazení do policejních honiček v tamních kriminálních filmech neplyne jen z fantazie scenáristů.

Luxus, který přišel na pár set tisíc

Pikantní navíc je, že vůz Ferrari F 142 – 458 Italia, který má chránit české silnice a počítá se s jeho nasazováním proti těm nejhorším agresorům na dálnicích, sloužil dřív pachatelům trestné činnosti, připomněl Jakub Vinčálek z policejního prezidia. Bylo totiž mezi majetkem zajištěným policií jako výnos z trestné činnosti. „Díky výborné práci našich kriminalistů nás toto vozidlo stálo méně než například pořízení nové Škody Scala,“ konstatoval Vinčálek. S tím, že náklady spojené s jeho úpravou pro zařazení k dopravní policii o něco málo přesáhly 300 tisíc korun.

Vysoce nadstandardních aut zajištěných v souvislosti s trestnou činností již v policejní flotile začalo sloužit několik – byla však zařazena ke specializovaným útvarům a občané se s nimi běžně nesetkají. Ferrari se bude pohybovat v běžném provozu. Kdo si tento vůz pořídil – v původní červené barvě – a po zadržení o něj přišel, nicméně Vinčálek neupřesnil.

Náměstek policejního prezidenta pro kriminální policii Tomáš Kubík připomněl, že jen loni v rámci zajišťování majetku pocházejícího z trestné činnosti policisté vyčíslili zabavené hodnoty na necelých sedm miliard korun. Poměrně časté jsou peníze v hotovosti i na bankovních účtech, nemovitosti – a právě auta. Během loňského roku jich takto policie odebrala bezmála devět stovek.

Většina vozidel – a najdou se mezi nim i raritní kousky, stejně jako vozy zcela obyčejné – je následně prodána, aby stáním v policejních skladech neztrácela hodnotu. Získané peníze pak poslouží na částečnou úhradu škody způsobené pachatelem. Část však u policie zůstává – podle Vinčálkových slov se jich do potírání závažné trestné činnosti po celé republice zapojují stovky. Luxusu ferrari však prý nedosahují.

Nová dálniční žihadlo v barvách Policie ČR

- Typ: Ferrari F 142 – 458 Italia

- Rok výroby: 2011

- Najeto: zhruba dva tisíce kilometrů

- Maximální rychlost: 326 km/h

- Objem: 4497 ccm, V8; výkon: 416 kW

- Cena úprav: 340 tisíc korun včetně DPH

- Speciální doplňky: zvláštní barevné provedení Policie ČR, kamerový systém, radiostanice, maják a nápisový displej; ve výbavě je i pistolový měřič rychlosti

- Další výdaje: vstupní náklady na zprovoznění (vozidlo bylo deset uskladněno): 130 tisíc korun s DPH; cena servisu pro rok 2022: cca 25 tisíc korun s DPH



Zdroj: Policie ČR