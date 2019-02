Kosova Hora - Sedlčansko si vyhlédli investoři, kteří by v blízkosti Kosovy Hory a Jesenice chtěli vyrábět energii pomocí čtyř obřích větrných elektráren. Ocelové tubusy osazené obrovskými vrtulemi by se tyčily v nadmořské výšce 500 metrů a 200 metrů nad úrovní terénu.

Alternativní zdroj. Větrná elektrárna. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Před vlastní stavbou by prý byly do terénu zasazeny na jeden až tři roky 120 metrů vysoké meteorologické věže, jejichž zařízení by měřilo hodnoty větru.

Zajímalo nás, jak se k záměrům investora staví zejména starostové dotčených obcí. Jesenický starosta Miroslav Hrazánek uvedl, že materiál k větrným elektrárnám dostal na stůl v pátek 13. února a zastupitelstvo se k němu nemělo možnost dosud vyjádřit.

„Budeme se tímto zabývat na příštím jednání," sdělil starosta a dodal, že všechny doručené písemnosti týkající se stavby větrných elektráren jsou uloženy na obecním úřadě. „ Každý tak bude mít možnost se k tomu vyjádřit," doplnil.

Nejde všechno zavrhnout

Hrazánek na jedné straně připouští, že se obři negativně podepíší na pohled do krajiny. „Na druhou stranu nejde všechno zavrhnout, protože energii potřebujeme, a tady bude z přírodních zdrojů," sdělil svůj osobní názor. „Na šílená pole solárních elektráren se nás také nikdo moc neptal," dodal.

Reakci zastupitelstva Jesenice prý neumí a nechce předjímat. „Vše je teprve v počátcích a bude předcházet měření větru – možná na výstavbu ani nedojde," myslí si.

Narušení krajinného rázu

Martin Krameš, starosta Kosovy Hory, má osobně ve věci větrné elektrárny jasno. „Neumím si představit osazení větrných elektráren v našem regionu, ať je to kdekoliv. Jsem přesvědčen, že větrníky do Středního Povltaví nepatří. I kdybych pominul hluk, zdravotní rizika pro nejbližší okolí, narušení prostředí a biotopů, považuji za zásadní to, že by došlo k narušení celkového krajinného rázu a charakteru tohoto regionu," řekl svůj názor starosta.

Zástupce investora se účastní v Kosově Hoře jednání zastupitelstva v březnu, kde chce podat všechny informace o možností výstavby větrných elektráren v katastru. „Další vývoj a postup v dané věci zatím nedokáži předpovídat," uzavřel Krameš.

Marie Břeňová