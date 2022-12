Nový stroj: podoba s albatrosem klame

S prezidentem Aera Deník hovořil v rámci slavnosti uspořádané v souvislosti s takzvanou „leteckou svatbou“: spojováním trupu a křídla (které se nejprve montují samostatně) u prvního sériově vyráběného kusu nového cvičného letounu L-39NG. Na pohled se nápadně podobá osvědčenému albatrosu, přičemž z L-39 si také bere jeho nejlepší vlastnosti. Konstrukčně, vybavením, životností se však jedná jedná o zcela nový stroj; však také písmena NG znamenají novou generaci.

Obrazem: Letecký kolos tankoval na Ruzyni. Vzal si 130 tisíc litrů petroleje

To, že z konců křídel zmizely charakteristické „doutníky“, čehož si všimne i laik, ve výčtu odlišností vlastně nemá smysl zmiňovat. Engéčko je totiž opravdu zcela nový letoun. Mašina, se kterou Aero plánuje dobývat svět. První vyrobené stroje odebere Vietnam, další půjdou do Maďarska, odběratelem bude i státní podnik LOM Praha pro centrum leteckého výcviku v Pardubicích, objednávka přišla z Ghany – a o dalších zákaznících se firma zatím nešíří. Závazně objednáno má nyní 34 letadel. Pro každého z odběratelů se budou mírně lišit; podle jeho konkrétních požadavků.

První sériový kus se vznese ještě letos

Takzvané stykování neboli spojení křídel s trupem a propojení všech systémů je svazek, která má vydržet, v dobrém i zlém, alespoň 40 let. Taková je totiž uvažovaná životnost letounu. Právě L-39NG je kartou, na niž Aero vsadilo vše. Do vývoje stroje investovalo zhruba tři miliardy korun, přičemž vedení firmy očekává, že do pěti let se nejenom náklady vrátí, ale projekt začne vydělávat. První sériový kus by měl být hotový a připravený k záletu 22. prosince. Na vlastní zálet, což představuje prvních zhruba 50 minut, které každý vyrobený stroj stráví ve vzduchu, má dojít ještě v letošním roce.

Pro závod ve Vodochodech jde o významnou událost. Sériová výroba letadel zde měla devatenáctiletou pauzu. Poslední stroj v rámci sériové produkce, šlo o L-159 Alca, tam byl jako nový vyroben v roce 2003. Dál se pracovalo na řadě projektů, a to nejen na opravách, vylepšeních a modernizacích dříve vyrobených letadel. V minulosti se v závodě dělaly třeba vrtulníky Sikorski, dnes jsou to například komponenty pro Airbus A220 (Vodochody jsou jediným dodavatelem náběžných hran jeho křídel) či Embraer C-390 Millenium.

Věž strážící Karlův most potřebuje opravu za stamiliony korun

V příštím roce Aero počítá s výrobou 10 letadel L-39NG, postupně se má produkce zvyšovat na dva stroje za měsíc: tedy 24 ročně. Již objednaných 34 kusů zaplňuje výrobní kapacitu až do roku 2025, připomněl v úterý viceprezident pro obchod a marketing Filip Kulštrunk. Prvních 12 strojů je v různé fázi rozpracovanosti, na druhou dvanáctku se nyní vyrábějí díly.

Co také obsahuje letoun L-39NG

- 14 tisíc součástek

- 8,5 kilometrů různých kabelů

- 17,5 tisíce rozmanitých nýtů

- 31 tisíc hodin lidské práce