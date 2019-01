Nymburk - Odchod firmy Azos CZ z Nymburka se zásadně přiblížil realitě. Vyplývá to z výsledků úterního jednání mezi hejtmanem Milošem Peterou a zástupci firmy. Hejtman odchod firmy z Nymburka považuje za nejlepší řešení situace: „Shodli jsme se na tom, že nejlepším východiskem bude přesunout továrnu do jiného místa, i mimo město, kde nebude své okolí obtěžovat zápachem."

Demonstrace proti firmě AZOS CZ v Nymburce. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Toto řešení poprvé připustilo i vedení firmy Azos CZ. „Za nás mohu prohlásit, že se jím budeme zabývat a promyslíme ho. Tato možnost má samozřejmě řadu podmínek, při jejichž splnění je proveditelná. V této chvíli je ale nebudeme blíže specifikovat," uvedl Karel Samec, mluvčí firmy.

Podle hejtmana by nyní měla firma Azos CZ podat oficiální žádost a Středočeský kraj by jí na základě toho pomohl s hledáním vhodné lokality. „Ve středních Čechách je celá řada brownfieldů, které by přicházely v úvahu jako vhodné sídlo pro továrnu Azos. Příhodná by mohla být například průmyslová zóna Milovice nebo některá z částí bývalé ocelárny Poldi Kladno," vysvětlil hejtman Miloš Petera.

Na novou situaci reagoval také starosta Nymburka Tomáš Mach. „Jsem rád, že pan hejtman otevřel jednání na náš popud a dospěl na krajském úřadu ke stejnému závěru jako město Nymburk, a to, že zápach z Azosu je skutečný. Jsme vděční za tento vstřícný krok a jsme kdykoli, stejně jako doposud, krajskému úřadu v postupu nápomocni," uvedl v písemné reakci starosta Tomáš Mach.

Populistická gesta?

Reagoval také na nařčení mluvčího Azosu z populistických gest. Mluvčí firmy Karel Samec doslova uvedl: „Oceňujeme přístup kraje, který na rozdíl od starosty Nymburka hledá skutečná řešení a nedělá jen populistická gesta." To Mach rezolutně odmítl.

„Věřím, že pomocí takzvaných 'populistických gest', jak mé snažení ve věci nesmyslně označuje mluvčí AZosu, jsme významně napomohli my i občané Nymburka k radikálnímu posunu v boji proti zápachu. Panu hejtmanovi děkuji a vyjádření společnosti Azos respektuji," uvedl starosta Nymburka.

Vedení kraje také potvrdilo, že ve firmě se nadále do doby, než bude nalezeno vhodné místo k přemístění, nebude pracovat o víkendech. „Středočeský kraj bude provádět namátkové kontroly, zda firma skutečně tuto dohodu dodržuje. Od naší dohody si slibujeme jednak zklidnění atmosféry ve městě Nymburce a také, že si jednou pro vždy ověříme, zda zápach skutečně pochází z továrny Azos či nikoliv," doplnil hejtman Miloš Petera.

