Červené Janovice /ROZHOVOR/ - Planina s mírně vzrostlým trávníkem na povrchu. Mohyly, navršené kopce zeminy, evokující vzhled hřišť pro skateboardisty. Pusto, jen zbytky vody v brázdách po nákladních autech a bagru. Tak nějak nyní vypadá rybník Katlov u Červených Janovic na Kutnohorsku.

Tam, kde se ještě loni třpytila hladina, je nyní rozsáhlá planina. Místní chataři a obyvatelé příliš netuší a ani si nedovedou představit, jak bude „jejich" rybník v budoucnu vypadat.

Ačkoliv oficiálně je majitelem rybníku Katlov nyní známý český rybář Jakub Vágner, místní si jej přeci jen nadále tak trochu přivlastňují. A důvod? Především vzpomínky na krásné letní koupání a také romantickou atmosféru při jasné noci.

Budou tu i žraloci a piraně?

Při procházce po hrázi rybníka potkáváme starší manželský pár, který při slunečném odpoledni sedí na lavičce a sledují, jaká na Katlově panuje situace. Dozvídáme se, že manželé Plecití pochází z nedaleké osady Zhoř. Na rybník nicméně mají bohaté vzpomínky. „V létě se sem jezdilo koupat. My sice máme ještě malý rybníček tam u nás, ale v létě jsme se sem také zašli podívat," vzpomíná na osvěžení v rybníce Vladimír Plecitý.

Nyní jen čekají, jak to nakonec s rybníkem dopadne. Příliš si jeho konečnou podobu představit nedokáží. „To víte, koupat se v něm už nejspíš nebude moci. Budou tu vysazené ryby, kdo ví, jestli ne žraloci nebo piraně," dodává se smíchem a poukazuje tak na fakt, že Jakuba Vágnera nefascinují pouze ryby české, ale i exotické.

Jakub Vágner však již dříve přislíbil, že zde bude chovat pouze ryby sladkovodní. Hororových scén jak vyjmutých z filmu Piraňa se proto místní obyvatelé i další návštěvníci Katlova obávat nemusí. Vladimír Plecitý si dobře pamatuje na výlovy katlovských ryb. „Loňský byl poslední," vzpomíná s nostalgií.

Jednou z obav, se kterou se však manželský pár svěřil, je panují obava, že lidé nebudou mít dostatek vody ve svých studnách. „Rybník je už dobu vypuštěný. Nemá stavidlo, ale je napájen spodním pramenem, stejně jako studně. Pokud zůstane rybník prázdný, obávají se obyvatelé, že nebudou mít vodu," svěřil se Vladimír Plecitý.

Prázdniny bez deky u rybníka?

Na hrázi Katlova se nachází malé dětské hřiště, kam zamířila skupina dětí, mladistvých a dvou žen. Jak se svěřila Martina, jedna z žen představujících dospělý doprovod, o dění na Katlově nemají příliš přehled. „Jezdíme sem jen na víkendy, přes týden se tu nejspíš pracuje, ale to my nevidíme. Na břehu je ale zaparkovaný bagr a na dně rybníka jsou vidět brázdy od něj, tak se tu něco určitě děje. Ty mohyly jsou prý umělé ostrůvky určené pro vodní ptactvo," popisuje situaci na Katlově.

Na ten má koneckonců jen nejlepší vzpomínky - vždyť zde tráví již několikáté léto. „Děti se sem chodily koupat. Kolikrát sbalily deku, přišly si jen na jídlo a zase šly zpět," vypráví Martina z Kutné Hory. Nyní si děti musí ke koupání nalézt jiné místo. „Nevíme, kdy bude rybník zase plný, ale vypadá to, že letos se budeme muset bez koupání obejít. Ještě je jeden rybník tady nedaleko, případně Vidlák u Černín," zvažuje další možnosti ke koupání.

Lidé mající bazén jsou za vodou, jinak už pak zbývá plovárna v Kutné Hoře nebo Čáslavi. „Jednou jsme tu plavali a vedle nás plaval sumec," popisuje svůj zážitek z koupání jedno z dětí ze skupiny, se kterou sem Martina přišla. Ještě na podzim byl Katlov plný kaprů, amurů a dalších ryb. Ty však vylovili místní rybáři v říjnu při posledním výlovu.

„Slyšela jsem ale, že by se tu zase měli lidé koupat, že tu snad mají vzniknout i nějaké chatky, také místa pro rybáře, tak uvidíme. Horší to bude s vodou ve studni. To nevím, kde bychom potom brali vodu," dodává Martina se starostí ve tváři. Útěchou ji může být alespoň vědomí, že o koupání lidé do budoucna nepřijdou. Jak přislíbil Jakub Vágner, i s tím na Katlově počítá.

Schází nám měsíční třpyt na hladině

Své kouzlo měl Katlov také pro manžele Pavla a Pavlínu z Prahy, kteří si jezdí do domečku u rybníka odpočinout po pracovním týdnu. Právě dnes pracují oba na zahrádce. „Zahrádku před domem si šperkuji, je to moje chlouba. Vždy se tu odreaguji," přitakává Pavlína.

Z místa, kde jejich domeček stojí, mají na Katlov překrásný výhled. Jen kdyby nyní místo lesknoucí se hladiny neviděli jen pustinu. „Líbí se nám, když se při jasné noci třpytí hvězdy a měsíc na hladině rybníka. To ta voda úplně jiskří. V Praze díky světlům takovou podívanou nemáme, tam hvězdy vidět nejsou. A tady to vypadá, jako když jsou jen kousek nad námi," popisuje romantické kouzlo odlesku oblohy v hladině Pavel.

Jinak s rybníkem tak spjati nejsou, jezdí sem skutečně hlavně na víkendy. „Sledujeme ale dění, díváme se, jaké změny rybník zaznamenává. Letos ale asi výhled na hladinu rybníka mít nebudeme," dodávají oba jednohlasně. Ani oni nezapomínají na místní občany, které potrápí právě nedostatek vody ve studních.

Starosta Červených Janovic Miroslav Ptáček: Potíže s vodou ve studních souvisí také se suchou zimou

O situaci, která nyní panuje na rybníku Katlov, a reakcích obyvatel se vyjádřil také starosta Červených Janovic Miroslav Ptáček.

Jak na přestavbu Katlova a tamní situaci reagují obyvatelé Červených Janovic? Jsou spíše pozitivní, nebo negativní?

Myslím, že v naší obci určitě převažují pozitivní reakce, i když jako s každou stavbou a investicí jdou ruku v ruce i problémy. Uvedu příklad. Máme teď v Červených Janovicích vybudovaný nový vodovod, ale při stavbě bylo třeba rozhrabat silnice, ulice, chodníky, což znamenalo jistá omezení pro občany a opravy po výkopech dokončujeme ještě v současné době. Ale pevně věřím, že ve výsledku lidé ocení přínos vodovodu pro obec. A podobně vidím i situaci na Katlově.

Máte informace, co v nejbližší době rybník čeká? Z toho, co nám lidé říkali, vyplynulo, že jsou velice zvědaví, jak nakonec bude „jejich" rybník vypadat.

Vycházím z vydaného stavebního povolení pro „Revitalizační opatření rybníka Katlov", bude třeba dokončit nezbytné práce při budování ostrovů, poloostrovů a dalších prvků a poté nic nebrání napouštění rybníka. I když mohu chápat obavy některých chatařů o „jejich" rybník, je třeba respektovat, že rybník Katlov má pronajatý Jakub Vágner a že se jedná o rybník chovný.

Někteří zalitovali, že přijdou o letní koupání. Do jaké míry byl rybník z tohoto pohledu využíván v létě? Jaké možnosti nyní mají obyvatelé Červených Janovic a okolí ke koupání? Kam až se musí vypravit?

Otázku letošního koupání je těžké zodpovědět, protože Katlov je nebeský rybník, a tak rychlost napouštění potom ovlivní množství srážek. Jako člověk, který se na Katlově koupal od svého mládí, souhlasím, že se jednalo oblíbenou koupací destinaci, kde mnohdy nebylo jednoduché sehnat na břehu volné místo. To bylo před třiceti lety, po revoluci se situace změnila, lidé získali nové možnosti (cestování k moři, stavby bazénů), a tak plavců na Katlově radikálně ubylo. Myslím, že ten, kdo preferuje koupání v rybníku si v okolí Červených Janovic nemusí zoufat, protože možností je tady skutečně mnoho. Když vzpomenu vedle Katlova ty známější destinace - Starý rybník ve Zbraslavicích, Vidlák v Černínech, Velký rybník v Malešově, Zbýšovský rybník a další menší rybníky.

Většina z dotázaných vyjádřila obavy, zda budou mít díky dlouhodobě prázdnému rybníku vodu ve studních. Jak je to v Červených Janovicích tedy s vodou? Byla nějak řešena situace, kdy by lidé skutečně o vodu ve studnách přišli? Kde by museli hledat náhradní zdroj?

Souhlasím, že množství vody v rybníku Katlov ovlivňuje i množství vody v okolních studních. Ve spojení se suchou zimou a jarem mohou mít lidé skutečně problémy s množstvím vody ve studních. V Červených Janovicích registruji úbytek vody v některých studních, ale nemám informaci, že by někdo byl úplně na suchu. Vypuštěný Katlov jsme tady již dříve zažili.

V jakém rozsahu probíhá například spolupráce mezi vedením Červených Janovic s Jakubem Vágnerem?

Komunikace je bezproblémová. Myslím, že až bude rybník Katlov napuštěný, opadnou jisté emoce, které v současnosti u některých lidí cítím. Pevně také věřím, že výsledné dílo na Katlově bude přínosem pro náš region, pro rekreanty i všechny jeho návštěvníky.