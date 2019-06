Poprvé v historii se objeví v Praze Airbus A350-900. Letecká společnost Smartwings si na zítřek kvůli posílení kapacity objednala mimořádně tento stroj v barvách Ethiopian Airlines pro let na lince Praha – Heraklion a zpět.

Plánované nasazení potvrdila mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková. Firma tím řeší nedostatek letadel způsobený uzemněním letadel 737 MAX 8. Letadlo je plánované na let QS1004 z Prahy do Heraklionu s odletem ve 12 hodin, do Prahy má přiletět prázdné v 10:20 z Frankfurtu.