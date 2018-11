V Praze a okolí pojedou osobní vlaky častěji. Přibudou i spoje pro flamendry

/INFOGRAFIKA/ Prahu a Středočeský kraj čeká s novým jízdním řádem na železnici jedna z největších změn za poslední roky. Od neděle 9. prosince stoupne provoz v Praze měřeno najetými kilometry o 8 procent, ve Středočeském kraji o 5 procent. Cestující čekají například nové spěšné vlaky z Prahy do Benešova nebo čtvrthodinový interval vlaků na trase Praha Říčany.

Ze středních Čech do Prahy dojíždí denně 170 tisíc lidí vlakem. Železniční dopravu využívá při cestách do přírody či na chatu také řada Pražanů. Nový jízdní řád, který začne platit druhou prosincovou neděli, jim cestování výrazně ulehčí.

Nové spěšné vlaky z Kutné Hory do Prahy a z Benešova do Prahy pojedou čtyřikrát denně ráno ve špičce do metropole a odpoledne z ní.

Na trase z Prahy do Benešova dojde ještě k posílení osobních vlaků linky S9, do Říčan budou jezdit vlaky po čtvrthodině. Kvůli vysoké poptávce začnou jezdit také vlaky linky S7 z Berouna do Českého Brodu ve většině případů zdvojené.

Přibude také nočních spojů. Nově se zavádí odjezd v půl třetí ráno o víkendu také na trasu S6 z Prahy do Berouna přes Rudnou, nový je každodenní půlnoční vlak do Milovic. Kvůli stavebním pracím nepojedou rychlíky z Prahy do Nymburka přes Lysou nad Labem, ale Poříčany.

Arriva začne jezdit z Roztok do Hostivaře

Z jízdního řádu naopak zmizí nedotované benešovské spěšné vlaky společnosti Arriva, která začne každý den jezdit městskou linku z Roztok u Prahy do Hostivaře. Ta nebude nízkopodlažní, vozy budou mít wifi připojení či zásuvky. V soupravách Arrivy budou platit jak jízdenky Pražské integrované dopravy, tak Českých drah.

Praha letos platí za vlaky 900 milionů korun, Středočeský kraj 1,7 miliardy korun. Navýšení v Praze bude o 50 milionů korun, ve Středočeském kraji o 63 milionů korun. České dráhy mají přitom jistotu, že většinu zakázek v kraji udrží i po konci smluv v roce 2019.

KŽC Doprava nasadí modernější soupravy

Praha i Středočeský kraj si ve smlouvě vymíní možnost některé tratě soutěžit. Soutěž chce Praha vypsat po letošním poptávkovém řízení u městské linky z Roztok do Hostivaře. Arriva má jistotu tříleté smlouvy, do té doby chce Praha vysoutěžit provoz elektrických jednotek.

Nových vlaků se mají dočkat cestující na lince S34 z Masarykova nádraží do Prahy-Čakovic, kde má během příštího roku nasadit dopravce KŽC Doprava modernější soupravy namísto stávajících vozů 810. Podle vizualizace na tiskové konferenci půjde o jednotky ze ŽOS Zvolen.

Velké změny čekají i některé méně vytížené tratě ve Středočeském kraji. Kraj posílí provoz na tratích z Olbramovic do Sedlčan, z Kutné Hory do Zbraslavic a z Čáslavi do Třemošnice tak, aby vlaky ve špičce jezdily po hodině a lépe navazovaly na rychlíky. Posílí také spojení na trati 210 z Prahy do Čerčan přes Vrané nad Vltavou a do Dobříše.