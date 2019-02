Mnichovo Hradiště - Jedenáct článků s jednotlivými podbody plus preambule. Celkem pět stran. Tak rozsáhlý je etický kodex zastupitelů v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku, kteří pro jeho zavedení zvedli ruku již v minulém roce. Jeho závazný obsah dostali na stůl na posledním jednání.

Dokument pochází z dílny ČSSD, přesněji z pera zastupitele Václava Haase. Přestože se o něm diskutovalo již řadu měsíců a zastupitelé se k předloženým formulacím mohli průběžně vyjadřovat, když přišlo na hlasování, leckomu leccos vadilo. Nechyběli ani emoce. Nakonec etický kodex prošel. Pro bylo devatenáct zastupitelů, jeden se zdržel.

A o čem že nový dokument je? Řeší jednání, kterých by se zastupitelé neměli dopouštět při výkonu mandátu, jímž ve vedení města zastupují obyvatele, kteří jim při komunálních volbách dali svůj hlas. Etický kodex tedy na pravou míru uvádí, například jakým způsobem by se zastupitelé měli chovat či informovat veřejnost.

Zabývá se také povinnostmi zastupitelů, kteří by se měli přiznat například k podnikání či k členství v různých orgánech. Zatajovat by dle dokumentu neměli ani majetek, který získali v průběhu funkce. Jeden z článků řeší ale i příjmy, dary či střety zájmů, které se s jeho volenou funkcí neslučují.

„Záleží na každém zastupiteli, zda se s etickým kodexem ztotožní a přihlásí se k němu," prohlásil před samotným schvalováním autor dokumentu Václav Haas.

Citlivá přiznání

Zastupitelům nejvíce vadil článek číslo šest. V něm mají nejpozději do 30. června tajemníkovi městského úřadu písemně oznámit informace o jiných vykonávaných činnostech, ale také příjmy, dary a závazky či nesplacené půjčky, úvěry a zároveň uvést i výši a druh závazku. Pokud by tak neučinili, tajemník by jména hříšníků zveřejnil na webových stránkách města.

„Zveřejnění se týká pouze těch zastupitelů, kteří se rozhodli etický kodex podepsat. Přijde mi to logické. Pokud jsem se k něčemu svobodně rozhodl, že tak budu činit a pak tak nečiním, informace by se měla dostat na veřejnost," je přesvědčen Václav Haas.

Obsah etického kodexu přidělal vrásky na čele opozičnímu zastupiteli z TOP 09 Eduardu Janu Havránkovi: „Máme zákon na ochranu osobních údajů, podle něhož se nesmí zveřejnit ani dopadení zloděje v samoobsluze, na veřejnosti se nesmí objevit dokonce ani to, že má někdo narozeniny nebo že někdo zemřel. Budou-li informace zveřejněné, není město žalovatelné?" ptal se opoziční zastupitel.

Svobodné rozhodnutí

Krátce na to dostal odpověď, že podle etického kodexu nedochází ke zveřejnění a že všechny údaje jsou k nahlédnutí u tajemníka na základě písemné žádosti a pouze ze závažného důvodu. „Návrh textu přesně vychází ze zákona o střetu zájmů, kde jsou tyto typy oznámení uplatňovány na všechny členy rady města. Samozřejmě je to svobodné rozhodnutí každého zastupitele," konstatoval Václav Haas.

Ruku do pranice zvedl i Miroslav Smutný ze sdružení nezávislých. „Tuto funkci vykonávám bezplatně a jsem ochotný oznámit, že na začátku funkčního období mám určitý majetek včetně čestného prohlášení, ale nechce se mi zveřejňovat každý rok, jaké jsou mé příjmy a závazky, do toho nikomu nic není," reagoval vzrušeným hlasem Miroslav Smutný.

Z opačného tábora se přidal Pavel Paclt z TOP 09. Podle něj bylo od prosince dost času k připomínkování etického kodexu.

Starosta Ondřej Lochman bere dokument nad rámec a nechává na zastupitelích, jak se k němu postaví. „Doporučoval jsem, aby z kodexu byla vyčleněna část o majetku. Dávalo by mi to větší smysl," konstatoval starosta.