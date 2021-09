Dvě místa, Starý zámek v Hořovicích (tam již v neděli po poledni) a Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – plus 15 hudebních skupin. To jsou v souhrnu semifinálová kola Středočeské Skutečné ligy; největší tuzemské soutěže neprofesionálních kapel v hraní naživo. Což nebývá úplně běžné; často se v soutěžích posuzují účastníci podle zaslaných nahrávek, jejichž pořízení může být pro začínající uskupení problém…

Kapely zahrály v zahradách GASK, soutěžily ve Skutečné lize. | Foto: Richard Karban

Semifinálová kola jsou bojem o postup do kladenského finále, kde nejde jenom o nalezení vítěze letošního ročníku. Ti nejúspěšnější se dočkají podpory usnadňující další rozvoj i nastartování hudební kariéry – a s vystoupeními finalistů se také bude možné setkávat na různých akcích pořádaných krajem nebo městy. Hejtmanství totiž s pořadateli tradiční soutěže hudebních talentů začalo spolupracovat, a to již před několika lety. Do organizování soutěže talentů se tak zapojuje i kraj.