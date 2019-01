Nymburk, Charkov - Josef Kubíček z Nymburka působí v těchto týdnech jako sládek minipivovaru v ukrajinském Charkově.

Josef Kubíčekse narodil 5. ledna 1981

v Brandýse nad Labem. Vystudoval Střední průmyslovou školu chemicko-technologickou, následně pak ve slovenském Bzenci Vyšší odbornou školu. Vrcholem jeho studia je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. O pivovarnictví se zajímá už dlouhá léta. Po stáži v ukrajinském Charkově, kde by měl působit do 14. dubna, se chystá na další misi, tentokrát do jednoho čínského pivovaru.

Poprvé zdravím do Česka prostřednictvím Nymburského deníku z Charkova. Letěl jsem sem 14. ledna. Když jsem přiletěl, byly tady +4 °C. Pak z pátku na sobotu nasněžilo 30 centimetrů (v noci). A teď je tady -16 °C, a to už pěkných pár dnů.

Samozřejmě jsem dotazován na to, jestli se u nás nějak projevuje neklidná situace, která zasáhla hlavně Kyjev. Tak tedy: jsem v Charkově, který je zhruba 40 kilometrů od ruských hranic. Pochopitelně i z tohoto důvodu je situace tady odlišná, než například v Kyjevě. Takže lidi jsou tady tak půl na půl. Padesáti procenty tíhne k Rusku a druhých padesát procent k Evropě.

Ale úplný klid tu v tomto ohledu také není. Byl jsem se s místními podívat v centru města, abych si ho prohlédl. Když jsme šli přes jeden významný park, tak tam demonstrace byly. V tom parku bylo asi tak 200 lidí, všude vysely ukrajinské vlajky, lidi zpívali písně, asi národní. Ale probíhalo to v poklidu.

Tak jsme šli mezi ně, bylo to bezpečné i pro mě. Dokonce jsem dostal i stužku, kde byla napůl ukrajinská vlajka a půl EU. Nasadili jsme si ji, ale jak jsme vyšli z parku, tak slečny, které mě doprovázely, řekly, ať si to raději sundáme…

Proč likvidovat minulost…

Taky se mě ptaly, zda je chceme do EU, tedy míněno Ukrajinu. Já jim odpověděl, že ano. Ony by rády, ale zas tak jim na tom úplně nezáleží. Rusko berou jako svoji kulturu. Například na hlavním náměstí je ještě pořád socha Lenina. Když jsem se ptal proč, že u nás všechny tyto sochy zlikvidovali, tak ony řekly, že to je jejich minulost, tak proč to likvidovat.

Ale jinak se o celkové politické situaci tady příliš nehovoří. A v pivovaru, kde pracuji, se o tom už vůbec nehovoří. K nám do pivovaru se chodí lidé bavit a nezatěžují se takovými problémy.

Poslech muziky při vaření piva

A propos, náš pivovar. Tedy minipivovar. Jmenuje se Altbier a uvařím v této době 20 hektolitrů za týden. Mojí náplní je vařit pivo, řídím kvašení a mám dva lidi k ruce - jednu technoložku (šikovná) a pomocníka na manuální práce.

Pivovar je tak trochu i zábavný podnik. Jsou v něm pravidelně diskotéky. Někdy se stane, že vařím i během diskotéky, a tak poslouchám muziku a užívám si vaření. A je tam také pochopitelně na co se dívat.

Jinak volného času teď moc nemám, jsem hodně v pivovaru, ale když už ho mám, tak zajdu do města, nebo nakupovat. Moc velký výběr tu není a třeba salámy a sýry jsou tu o dost dražší než u nás.

Tak to je napoprvé vše, ozvu se opět za 14 dnů. Pozdravy do klidných Čech!

Text upravil Miroslav S. Jilemnický