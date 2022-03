V tom podle slov hejtmanky kraj spoléhá i na pomoc starostů, kteří znají místní poměry. A Pecková předpokládá, že mají i přehled o cenách komerčních pronájmů bydlení. A pokud je dané místo levnější, kraj ze státních peněz neuhradí celých 250 Kč, ale pouze obvyklou cenu.

„Budeme to ověřovat, aby se nestalo, že některé ubytovny, které ubytovávají za 130 Kč, začaly dřívější nájemníky vystěhovávat, aby dostaly od státu 250 Kč,“ konstatovala s dodatkem, že takové snahy už kraj zaznamenal. A byť ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny potřebuje, hejtmanství chce ohlídat, aby se kvůli penězům místa neuvolňovala na úkor občanů, kteří už bydleli dřív.

Každý, kdo bude mít zájem získat příspěvek od státu (nikoli ve výši 250 Kč, ale „do této částky“), musí být registrován v systému HUMPO, tedy údaje o nabídce i o obsazenosti zařazovat do databáze humanitární pomoci, a mít uzavřenou smlouvu s krajem. Budou se také důsledně evidovat změny bydliště, aby se za jednu osobu neplatilo dvěma ubytovacím zařízením. V rámci krajského úřadu, ale i výpomoci z příspěvkových organizací, je podle hejtmančiných slov vyčleněno pět lidí, kteří mají na starosti ověřování ubytovacích kapacit, a dalších pět věnujících se výkaznictví.

Šedesát organizací má nový statut

V souvislosti s proplácením nákladů na nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků (nejde tedy o takzvané přístřeší na lůžkách v tělocvičnách, ale o dočasné útočiště třeba v internátech) také krajští zastupitelé na svém pondělním zasedání narychlo měnili zřizovací listiny 59 příspěvkových organizací zřizovaných krajem; převážně škol a školských zařízení.

Do definice hlavní činnosti, která hovoří o jejich standardním fungování, bylo třeba doplnit ještě větu o tom, že na základě vládního usnesení organizace poskytuje nouzové ubytování osobám přicházejícím z území Ukrajiny. Takto doplněné statuty organizací a zavedení jejich nabídky ubytování do systému HUMPO jsou podmínkou pro to, aby na dočasné bydlení pro uprchlíky bylo možné získat příspěvek.

I ve vypjatých dobách je navíc nutné myslet na formální náležitosti a jejich souvislosti. Zmínku o ubytování ukrajinských uprchlíků tak bylo nutné doplnit k určení hlavní činnosti organizace. Umožní to posílat příspěvky přímo. Kdyby se to považovalo za doplňkovou činnost, musely by jednotlivé organizace ubytování kraji měsíčně fakturovat, což by obnášelo spoustu zbytečného výkaznictví na obou stranách.