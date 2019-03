Parní vlaky budou jezdit o sobotách 6. dubna, 11. května, 22. června a 19. října. Souprava tvořená historickými vagony ze 40. a 50. let včetně bufetového vozu bude vyjíždět ze Smíchova (vždy v 10:25 a 14:16), vystoupá Prokopským a Dalejským údolím do Rudné, odkud zamíří do Hostivice a po Pražském semmeringu se vrátí na Smíchov. Okruh projede vždy dvakrát.

„Tímto novým projektem chceme oslovit mimo jiné i zahraniční návštěvníky Prahy. Partnerem těchto jízd je Prague City Tourism,“ uvedl ředitel Regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a střední Čechy Jakub Goliáš. V čele vlaků budou podle něj lokomotivy řady 423 nebo 354. Pro Prahu typický čtyřkolák (434) totiž prochází kompletní opravou.

V sobotu 23. března načne už šestou sezonu dětská herna na kolejích zvaná Cyklohráček. Vlak jezdí z Prahy na Okoř a do Slaného, v minulých letech vždy jednou za měsíc pokračoval až do Zlonic, kde je železniční muzeum. „O jízdy do Zlonic byl takový zájem, že letos pojede Cyklohráček do Zlonic každé dva týdny,“ uvedl šéf organizace ROPID Petr Tomčík.

Bardotka možná zamíří až do Blatné

Historické výletní vlaky společnosti KŽC Doprava vyrazí na koleje letos poprvé v sobotu 30. března. Vyjede Rakovnický rychlík na Křivoklát, Kokořínský rychlík do Mšena a Podtrosecký rychlík do Prachovských skal. „Nesmíme zapomenout ani na Posázavský motoráček. I ten začne jezdit v sobotu 30. března a pojede vždy v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne z Prahy přes Davli do Čerčan a zpátky. Letos navíc v lepších trasách než loni,“ doplnil šéf firmy Bohumil Augusta.

České dráhy podobně jako loni budou vypravovat cyklistický vlak CykloBrdy do Příbrami a Březnice s legendární bardotkou v čele. „Jednáme nyní o jeho prodloužení až do jihočeské Blatné,“ uvedl pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr. Každou sobotu od dubna do konce září bude jezdit z hlavního nádraží i vlak do velkopopovického pivovaru.

Výletní vlaky jsou zahrnuty (vyjma parních) do Pražské integrované dopravy. Českým drahám je Středočeský kraj a Praha hradí v rámci celkové objednávky veřejné služby, KŽC Doprava dostane zaplaceno od Prahy 1,6 milionu korun, od kraje 8,5 milionu korun.