Zdroj: Deník

Ve velké nejistotě týkající se vlastní budoucnosti zůstává řada Středočechů, kteří působí ve službách zaměřených na cestovní ruch. Tím spíš, pokud za prací dojíždějí do Prahy, což v minulosti bylo možno považovat za záruku jistoty. Nyní, v důsledku dopadů koronavirové krize, to však neplatí.

Obzvlášť tíživá je situace v historickém jádru metropole, kde podle informací spolku Centrum žije! dlouhodobě představovali 95 procent návštěvníků cizinci. Nyní, s jejich citelným úbytkem, se hovoří o hrozbě ekonomického kolapsu mnoha firem, přičemž spolek odhaduje, že by zde mohlo přijít o práci až 60 procent lidí působících v hotelnictví a 40 procent v obchodech a službách souvisejících s turisty.

Tyto dopady by přitom mohly zasáhnout do středních Čech citelněji, než by se zdálo. „Není to jen o provozovatelích hotelů, restaurací či maloobchodů. Samozřejmě ti jsou všichni biti obrovským poklesem tržeb, ale především všichni tito provozovatelé mají své zaměstnance a dodavatele,“ upozornil David Mazáček, ředitel Institutu strategického investování Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické.

„A pokud půjdeme dále, máme tu dodavatele dodavatelů, poskytovatele služeb a další,“ upozornil Mazáček. I okolí hlavního města se potýká s výrazným úbytkem návštěvníků, byť pokles příjezdů cizinců zde není tolik citelný, i v minulosti totiž výrazně převažovali domácí návštěvníci. Alespoň podle zhodnocení návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení.

Největší úbytek po Praze

Snížení počtu ubytovaných hostů o čtyři pětiny i ve středních Čechách souvisí s dopady koronavirových opatření. „Ve druhém čtvrtletí roku 2020 se v kraji meziročně snížil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 79,3 procenta a počet jejich přenocování o 74,4 procenta,“ nabídl srovnání Pavel Hájek ze středočeské správy Českého statistického úřadu.

Za celé první pololetí letošního roku návštěvnost proti loňsku poklesla o 61,5 procenta, což je v mezikrajském srovnání je po Praze nejvíc.