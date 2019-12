Vyjedou tramvaje mimo Prahu? Rýsuje se trať z Písnice do Jesenice

/INFOGRAFIKA/ Obyvatelé tří oblastí v blízkém sousedství metropole by časem mohli ze svých domovů dojet do Prahy po tramvajových kolejích. Středočeský kraj pracuje na rozšíření tratí pražských tramvají. Jeho záměrem je protáhnout koleje z metropole směrem na sever, jihovýchod a také je prodloužit jižním směrem: konkrétně do Zdib, na Čestlice a Průhonice a do Jesenice.

Rozvoj tramvajové dopravy v Praze | Foto: facebook