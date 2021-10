Standardní volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 a v pak v sobotu mezi 8.00 a 14.00. Voliči kromě toho, co znají z dřívějška, musí počítat s uplatňováním pravidel proti šíření koronaviru. Vedle zakrytí dýchacích cest respirátorem nebo nanorouškou a dezinfekce rukou se jedná především o dodržování odstupu – jak od jiných voličů, tak od okrskové volební komise. V případě kroužkování kvůli udělení preferenčních hlasů (možné je zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u čtyř jmen na vybrané kandidátní listině) je také třeba počítat s použitím vlastních psacích potřeb.

Oficiálně jde o vyžádání „zvláštní přenosné volební schránky pro osoby v karanténě/izolaci z důvodu šíření covid-19“. Na telefonní čísla krajského úřadu 257 280 472 nebo 257 280 880 je možné volat ve čtvrtek od osmé ranní do osmé večerní – tedy mezi 8.00 a 20.00. Ve středu odpoledne už krajský úřad evidoval 62 telefonických objednávek voličů (přičemž od dopoledne se jejich počet zdvojnásobil). Loňská zkušenost z krajských voleb však napovídá, že právě ve čtvrtek lze očekávat nejvyšší počet požadavků.

V čele se ocitl nejlidnatější okres kraje Praha-východ se 40 hlasujícími – a na chvostu zůstalo Příbramsko s pěti; Rakovnicko se vzepjalo na sedm. Průběh voleb z auta Franěk shrnul jako klidný, bez čehokoli mimořádného či neočekávaného – a se zájmem nižším než loni na podzim, kdy měl tento volební model premiéru při volbách do krajských zastupitelstev.

Že alespoň dopoledne to platilo doslova, plyne z informací, jež Deníku poskytl vedoucí oddělení přestupků a správních agend krajského úřadu Petr Franěk. „K 12.00 jsme v celém Středočeském kraji měli 81 voličů,“ konstatoval. S upřesněním, že nejvíce jich bylo v Mladé Boleslavi – 13 – zato v Rakovníku jediný. Vpodvečer se pak celkový součet zastavil na 239 voličích.

Žádné z 12 míst připravených pro hlasování z auta v každém středočeském okrese nezůstalo nevyužito – většinou by však volební komise návštěvníky spočítaly na prstech.

Zhola nic mimořádného - a fronty ani omylem. Tak se ve středu vyvíjelo koronavirové hlasování do sněmovních voleb na 12 drive-in hlasovacích místech. Ta v autě (ať už jako řidiči, nebo spolujezdci) mohli navštívit voliči, jimž izolace či karanténa v souvislosti s onemocněním covid-19 neumožňuje zavítat v řádném termínu do běžné volební místnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.