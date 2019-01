Rakovník /NÁZOR, ANKETA/ - Rozhodnuto. Po dvanácti letech nepovlaje na budově rakovnické radnice vlajka malé středoasijské země, tedy Tibetu. Rakovničtí radní se totiž dohodli, že město se k akci s názvem Vlajka pro Tibet nepřipojí. Desátého března, což je v den solidarity s Tibetem, Rakovničtí na budově radnice vlajku nevyvěsí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Vedení radnice rozhodnutí zdůvodnilo tím, že státní budova by rozhodně neměla sloužit k protestním akcím a vyvěšovány by zde měly být pouze státní symboly.

„Každý si může vlajku vyvěsit doma. Vycházeli jsme z toho, že radnice je budova státní správy, kde se vyvěšují státní symboly. Udržujme proto zákonný mantinel, který je stanovený," vysvětlil rozhodnutí radnice Pavel Jenšovský (ČSSD), starosta Rakovníka.

To se však nelíbilo Janu Šváchovi (TOP 09), opozičnímu zastupiteli a bývalému místostarostovi města. Podle něj by se Rakovničtí měli k akci Vlajka pro Tibet přidat stejně, jako tomu bylo v předchozích letech. V rámci zasedání pak Jan Švácha navrhl, aby připojení k akci odsouhlasili zastupitelé města.

Marně. Koalice ČSSD, KSČM, ANO a Rakovník v pohybu změnu nepřipustila. „Kdo nechce vyvěšovat, důvod si najde," řekl Jan Švácha na zastupitelstvu.

Šlechetný čin

S rozhodnutím radnice nesouhlasí také někteří Rakovničané, kteří se ozvali do redakce Rakovnického deníku. Nelíbí se jim, že nové vedení odsuzuje úplně vše, co to předchozí zavedlo. „Na vyvěšení vlajky nevidím nic divného. Naopak. Je to šlechetný čin," řekl Antonín Lešný.

Rakovník však bez tibetské vlajky nebude. Jak prozradil Jan Švácha v online rozhovoru se čtenáři Rakovnického deníku, on sám vlajku vyvěsí. „Vlajku Tibetu mám objednanou, jelikož ta stará zůstala na radnici, a 10. března bude viset z okna našeho domu. Nepřidáte se?" řekl a zároveň vyzval čtenáře Jan Švácha.

Jen něčí hobby?

Na sociální síti neúspěšný kandidát do zastupitelstva města Miloslav Peruth (ANO) pak napsal, že je to pouze jeho hobby. „Jediné, co tu vidím, je osobní názor a hobby pana Šváchy, kterému to teď někdo utnul, tak kope kolem sebe," napsal Peruth.

„Myslím si, že hájit lidská práva by mělo být oblíbeným hobby každého slušného člověka. A dotyčnému děkuji za rozpoutání diskuze," kontroval v online rozhovoru Jan Švácha.

Podobně jako v Rakovníku se k akci Vlajka pro Tibet postavili například v České Lípě. „Nesouhlas s vyvěšením tibetské vlajky na radnici tedy není politickým projevem města Česká Lípa, ale pouze výrazem skutečnosti, že ctíme Ústavu ČR," nechala se slyšet pro Českolipský deník starostka Romana Žatecká.

Pane Peruthe, mám(e) díky vám nové hobbyMěsto Rakovník se v letošním roce po dvanácti letech nepřidá k akci Vlajka pro Tibet. Rozhodli o tom radní a následně vládnoucí koalice. Důvod? Prý je nutné dodržovat zákony. Na tom by nebylo zase až tak nic divného. Nové vedení zkrátka nechce upozornit na nedodržování základních lidských práv v Tibetu tímto způsobem. Má na to právo, což je nezpochybnitelné.



Neúspěšný kandidát za hnutí ANO do zastupitelstva města Miloslav Peruth však ale celou věc položil do zcela jiné roviny. Napsal, že se jedná pouze o hobby bývalého místostarosty Jana Šváchy. V tom případě je to velmi ušlechtilé a uznání hodné hobby.



Když nacisté v roce 1942 srovnali se zemí obec Lidice, zvedla se ve světě obrovská vlna solidarity. Lidice se staly jménem pro ženy, městské části, parky a podobně nejen ve Velké Británii, ale i třeba v jižní Americe.



Počínání těchto lidí bylo tedy podle vás, pane Peruthe, jen jejich hobby? Ne! Tito lidé si plně uvědomovali, co se v tehdejším protektorátu stalo, a měli tu odvahu na to veřejně upozornit a vyjádřili podporu českému národu v těžkých chvílích. Podporu, která jen dokazuje, čeho se nacisté tehdy dopustili.



Označení někoho, kdo upozorňuje na dodržování lidských práv, tím, že se jedná pouze o jeho hobby, není, myslím, na místě. Zase na druhou stranu, pane Peruthe, mám díky vám další hobby, jemuž se nikdy nepřestanu věnovat. A jsem na něj hrdý.

