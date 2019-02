Přestože tuzemská ekonomika šlape nejlépe v historii a firmy nabízejí rekordní počty volných míst, stále žije v zemi nemálo rodin, které si z finančních důvodů nemohou dovolit obden maso na talíři. Konkrétně se jedná o každou dvanáctou domácnost, vyplývá z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Nejhůře jsou na tom rodiny samoživitelek s dětmi, samostatně žijící důchodci či obecně domácnosti z Ústeckého kraje. Z nich si pokrm z masa nemůže obden dovolit dokonce každá šestá.

Luxus jménem myčka

A nejde jen o křupavou vepřovou pečínku či grilované kuře.

Každá čtvrtá rodina nemá na to, aby jednou za rok vyrazila na týdenní dovolenou mimo své bydliště. Každé třetí scházejí úspory, ze kterých by zaplatila neočekávaný výdaj ve výši deset tisíc korun.

Statistici v průzkumu o životních podmínkách zjišťovali i to, co by si domácnosti přály – kdyby na to měly. Z vybavení bytu se jedná především o sušičku prádla či myčku nádobí.

Nejsme na tom špatně

I přes výše zmíněné problémy rodin s nízkými příjmy se Čechům, Moravanům a Slezanům daří relativně dobře.

„Dá se říct, že patříme ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Řadíme se tak mezi země s nízkým podílem ohrožených osob, jako je Island, Norsko či Nizozemsko. Naopak nejtvrdší život mají domácnosti v Srbsku, Rumunsku a Bulharsku.

Hůř už bylo

Navíc se ukazuje, že z růstu ekonomiky a nízké nezaměstnanosti ve finále těží i chudší tuzemské domácnosti. Doložit se to dá na zmíněném podílu rodin, které říkají, že si nemohou dovolit obden maso.

V roce 2005, kdy čeští statistici podrobné šetření životních podmínek podle evropských pravidel startovali, šlo o každou pátou domácnost.

Nynější výsledek – každá dvanáctá rodina – je nejlepší za celých třináct let zjišťování.