S údivem v posledních dnech zvedají oči k obloze lidé na vycházkách v přírodě – a někdy i ti, kteří jen vyrazili do ulic. Vypadá to jako netopýr, letí to jako netopýr – tak to musí být netopýr. To si řekl pan Miroslav z Prahy, který si na Nový rok vyrazil na výlet ke Kondraci na Podblanicku. „Za svých osmašedesát let si nepamatuji, že bych netopýra viděl v lednu. A ve dne už vůbec ne,“ svěřil se Deníku.

Byť kalendář i hodinky napovídaly, že by měl pochybovat, Daniel Horáček, koordinátor programu ochrany netopýrů, přikyvuje. V lednu to netopýr klidně být mohl – a za současných nezvykle vysokých teplot také nespíš skutečně byl.

Pochybnosti naopak neměl o generaci mladší Martin, který na Nový rok za soumraku zmerčil netopýry přímo v Praze: nedaleko okraje Kunratického lesa, prakticky jen pár kroků od restaurace Na tý louce zelený. „Řekl bych, že museli být tři, ale určitě nejméně dva – ty jsem viděl najednou vedle sebe,“ řekl Deníku.

Jiný Martin, který si vyjel k rybníku nedaleko Veletova u Labe na Kolínsku, míní, že tam také mohl zahlédnout dva netopýry. Nebo možná jednoho, ale dvakrát vzápětí po sobě. „Kutná Hora, kde bydlím, je o něco výš – ale myslím, že i tam byli netopýři venku,“ poznamenal. Ve městě je sice nezahlédl, ale slyšel prý typické zvuky provázející jejich let.

Něco ulovit a napít se

Že jsou netopýři v zimě aktivní, se podle Horáčkových slov děje vcelku často. A ano, i za světla: jednak bývá během dne tepleji, jednak ve vzduchu létá více hmyzu. „Oni využívají příležitosti doplnit zásoby; vyrážejí lovit a napít se,“ vysvětlil Deníku Horáček. Pak podle jeho slov zpravidla hledají nový úkryt: místo, kde bude stabilnější teplota.

Nejčastěji lze nyní netopýry zahlédnout někde poblíž vody. Nejen proto, že chtějí pít, ale právě tam také bývá nejvíc hmyzu. „Pijí z hladiny, takže to může být rybník, řeka nebo třeba i kaluž,“ upřesnil. Jestliže by se stalo, že by netopýr vletěl někomu do bytu, radí šetrně ho vypustit pouze za pěkného počasí. Když by bylo chladno nebo deštivo, je prý určitě lepší volat záchrannou stanici.

Pokud má něco nyní chráněným netopýrům prospět, je především třeba dopřát jim co nejvíce klidu. Znamená to neprolézat jeskyně, kde mohou nacházet úkryt, a nerozdělávat ohně ve skalách; ze stejného důvodu. A to, že netopýry není vidět, ještě neznamená, že na místě nejsou schovaní v puklinách.

„Hlavně nerozdělávat ohně pod převisem, který mastný kouř poškozuje. A pokud je navíc ještě pískovcový, dochází k rozpadu povrchové krusty – převis se pak může zřítit,“ připomněl Horáček, který je také aktivním speleologem. Upozornil, že právě to se stalo před čtyřmi roky U Pekelných dolů nedaleko Velenic na Českolipsku. Ano, kvůli ohýnku.

Teplo může zmást i ježky

Teplo, které současné proudění vzduchu z Afriky přináší, netěší koordinátorku osvětové kampaně Českého svazu ochránců přírody Rok netopýrů Kateřinu Burešovou. Jestliže se počasí podobá jaru, je najednou všechno jinak – a zvířata se podle toho začínají chovat. „Už jsem z toho trochu vyděšená, protože teplota je skutečně extrémní. Nedivila bych se, kdyby se všude objevilo i hodně ježků,“ poznamenala.