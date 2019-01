Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ - V minulých týdnech jsme ji mohli vídat na hvězdném tanečním parketu po boku herce Marka Taclíka. Když před čtrnácti dny ze StarDance tato dvojice vypadla, rozhodně to pro Martinu Markovou neznalo konec s tancováním. Jak se na svou účast ve StarDance dívá a jako je těžké stát se tanečnicí?

StarDance v České televizi: tanečnice Martina Marková a herec Marek Taclík tvořili podle čtenářů Boleslavského deníku nejsympatičtější pár. | Foto: www.ceskatelevize.cz

Nejen to prozradila v online rozhovoru se čtenáři Boleslavského deníku.

Strašně mě zajímá, jaký byl Marek Taclík mimo kamery, je s ním legrace?

Marek Taclík je překvapivě introvert a má rád svůj klid, nicméně je velmi vtipný a několikrát jsme se pořádně zasmáli jak na tréninku, tak i na přenosech.

Co vám StarDance dalo a vzalo, šla byste tam znovu, kdybyste věděla, co vás čeká?

StarDance mi dalo možnost poznat nové skvělé lidi, nenahraditelné zkušenosti - především trpělivost a pokoru. A velmi jsem si užívala celý proces od seznámeni s Markem a ostatními přes vymýšlení choreografií, vybírání muziky a konečného vystoupení v záři reflektorů. Co mi vzalo… Je to velmi časově a psychicky náročné. Za čtyři dny naučit někoho tančit nějaký tanec a předstoupit pak před jeden a půl milionu lidí to vážně není úplně snadné. Nesmírně si vážím toho, že jsem se mohla zúčastnit. Není totiž lehké se do soutěže z castingu a širokého výběru dostat. Mohla jsem se tak posunout dál nejen profesně, ale i jako člověk. Takže na vaši otázku mohu říci: určitě ano, šla bych do toho znovu.

Zajímalo by mě, kolik hodin denně musí špičková tanečnice trénovat a trénuje i něco jiného, než samotný tanec, třeba balet nebo gymnastiku?

Za mé taneční kariéry jsem trénovala cca pět hodin denně, tedy vlastní tanec. Měla jsem atletického trenéra, který vždy dle potřeby pracoval na zlepšení mých slabin (běh na vytrvalost, běh v písku na akceleraci a sílu…) Chodila jsem také na přípravku na baletní konzervatoř v Praze. Na fyzičku probíhal pravidelně spinning a posilovna kvůli zpevnění. Při tréninku s mým ruským trenérem jsem měla zařazeno pravidelně i pilates, herecké umění, jazz a modernu. Bylo toho mnoho.

Jaký sport se vám ještě líbí?

Velmi se mi líbí atletika, ale v podstatě každý sport, když ho někdo umí, je obdivuhodný a krásný. Nyní jsem po shlédnutí dokumentu o kariéře Lense Armstronga fascinována dřinou cyklistů.

Kdo vám byl v soutěži StarDance nejsympatičtější, a koho byste si vybrala za tanečního partnera, kdyby vám nepřidělili pana Taclíka?

Budu opravdu úplně upřímná. Myslím si, ze lépe vybrat partnery a spárovat nás vedení StarDance nemohlo. Všichni jsme si tak nějak hezky padli, a naladili se lehce na stejnou vlnu. Abych ovšem odpověděla, pokud by nebylo Marka, jistě mám slabost pro Radka Bangu, který je velmi pokorný, maká, vše bere s velkým optimismem a je velmi vděčný.

Jakých tanečních úspěchů jste už v kariéře dosáhla, a kterého si nejvíc vážíte?

Jsem pětinásobná mistryně České republiky ve všech věkových kategoriích, a desátá na světě do 21 let. Jsem i vicemistryně Polska v profesionálech, v devatenácti letech jsem již byla v celosvětovém žebříčku v TOP 25. Byla jsem i nejmladší porotkyně a finalistka světového poháru v Paříži… Moc si vážím všech úspěchů, všechny byly v danou chvíli důležité a krásné.

Byli jste našimi favority ve StarDance, ale naše hlasy asi nestačily. Uvidíme vás s Markem ještě někdy tancovat?

Je velmi mile, že jste nás podporovali, vážíme si toho! Určitě s Markem budeme k vidění ještě ve StarDance na finálovém večeru, kdy nás čeká společná choreografie. Dále pak nejblíže plánovaná akce je zřejmě ples města Mladá Boleslav.

Máte v plánu založit rodinu?

Jistě ano! Velmi se na to těším. Věřím ovšem, že mám ještě dost času. Během několika let určitě.

Čeho byste chtěla dosáhnout, jaký je váš cíl?

Snažím se, aby se každý můj sen stal dříve nebo později cílem, a ten pak skutečností.Všechny cíle, které mám nebo jsem měla, se podle situace mění. Není totiž až tak úplně důležitý ten cíl, ale ta cesta, kterou člověk musí absolvovat, aby se mu přiblížil… Během ní se priority mohou upravit nebo dokonce úplně změnit. Teď momentálně je mým cílem byt produktivní vzhledem k rozjetému projektu mé značky, pomáhat skrze něj lidem a inspirovat je. Osobně pak mám ambice a požadavky sama na sebe v oblasti fitness, kterému se nyní věnuji.

Co děláte ve volném čase?

Věnuji se velmi intenzivně fitness a nyní mé nově vzniklé značce bodyhunters. Učím páry tančit, jak skupinově tak individuálně, přednáším.Také tlumočím pro firmy a dodělávám si pedagogické vzdělaní. Proto moc volna nemám, ale pokud nastane, ráda vezmu své štěňátko a jdeme se projít do parku nebo s přáteli do kina, nebo navštívím rodinu.

Vedli vás k tanci rodiče nebo jste se mu věnovala z vlastní vůle?

Měla jsem jako dítě talent, to jistě… Ale dítě je mnohdy nezodpovědné a disciplína časem pokulhává. V momentech, kdy se mi na trénink nechtělo nebo jsem to flákala, rodiče drželi velmi pevnou ruku! Je pravda, že kino a nějaké hraní si venku s kamarády mě absolutně minulo. Zpětně toho ale nelituji. Maminka dělala operní zpěv, tatínek jezdil závodně rallye do vrchu a trochu tančil, proto byli na to „dělat věci pořádně" zvyklí. Disciplína a ambicióznost jsou základem pro dobré výsledky a „zaťatost", která je nutná. Věřím ale, že i když se s nějakými vlastnostmi děti rodí, mnoho z nich lze vypěstovat.

Moc jste se mi líbila, byla jste z těch tanečnic taková nejpřirozenější. Máte partnera?

Partnera, pokud myslíte tanečního, nemám, jelikož se závodně tanci už od roku 2014 nevěnuji. Jde-li o osobní život, snad se nebudete zlobit, když odpovím, že se snažím svoje soukromí velice chránit, protože věřím, ze soukromí by mělo zůstat soukromé.

Znáte se nějak s náměstkem primátora Danielem Markem, nebo to je jen shoda jmen? A budete v nejbližší době vystupovat někde v Mladé Boleslavi?

S Danielem se opravdu nejedná o náhodu, jsme příbuzní, je to můj bratranec. Nejbližší plánovaná akce, která - doufejme - vyjde, je ples města 16. ledna.