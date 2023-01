Sýkorky lidé zahlédli nejčastěji. Sčítání ale odhalilo úbytek lesních ptáků

Sýkora koňadra zůstává nejčastěji pozorovaným ptákem ve volné přírodě. Ukázala to Ptačí hodinka neboli sčítání ptáků „na krmítkách“, do kterého se od 6. do 10. ledna zapojilo přes 28 tisíc dobrovolníků. Nyní Česká společnost ornitologická zveřejnila výsledky.

Sýkora koňadra. | Video: Se svolením České společnosti ornitologické