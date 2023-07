/FOTOGLERIE, VIDEO/ Ačkoli by si někdo mohl myslet, že je to výňatek z některého z jejich oblíbených skečů, opak je pravdou. Na Colours of Ostrava se v pátek konala skutečná svatba – mimochodem jedna ze šesti. Oddávajícím nebyl nikdo jiný než známý herec Vladimír Polák z Tří Tygrů. Lepší muzikanty na svatební párty mnoho novomanželů nemělo.

Na Colours pršelo štěstí. Pár si řekl ano, oddával herec Vladimír Polák | Video: Deník/Petr Jiříček

Pod mohutným industriálními stavbami vytvořila Kofola silně kontrastující malý ráj na zemi. V pátek večer do něj jako dva vstoupili a jako jeden odešli novomanželé Tomáš Laloušek a Denisa Tomanová, nyní už Laloušková Tomanová.

Ačkoli je pár z Prahy, na tento výlet do Ostravy nezapomene. „Za vším stojí náhoda. Zúčastnili jsme se soutěže Kofoly a vyhráli jsme. Řekli jsme si, že jsme na to dostatečně šílení, a šli jsme do toho,“ popisuje Tomáš, jak se vše seběhlo. „Vždy jsem chtěla mít nějakou netradiční svatbu a toto se zkrátka povedlo!“ oceňuje provedení Denisa.

Za vším stojí nápojářská značka Kofola. „Se svatbami jsme přišli v rámci naší akce Láskyplný páteček, která upozorňuje na to, že páry spolu tráví málo času, průměrně asi jen dvě a půl hodiny týdně,“ říká mluvčí Kofoly Tereza Kynčlová. Projekt se u párů setkal s velkým ohlasem, přihlásilo se jich asi devadesát. „Místo původně plánované jedné svatby jsme se jich proto rozhodli uspořádat alespoň šest,“ dodává Kynčlová.

Na festivalech randili, na festivalu se vzali

Tu největší, na které nechyběli díky lístkům na festival ani svědci, příbuzní a kamarádi, zažili Tomáš s Denisou – a také jejich roční dcera Zuzanka. Obřadu předcházel krátký déšť, proto musel být o deset minut odložen, avšak příhodně lze alespoň říct, že páru doslova pršelo štěstí. To, co na festivalech začalo, bylo letos na Colours stvrzeno svazkem nejcennějším. Krátce poté, co se novomanželé poznali, totiž začali obrážet právě hudební festivaly.

„Na Colours of Ostrava jsme ale poprvé. A je to tady bomba. Navíc oba milujeme industriální styl, proto už jen tyto prostory na nás silně zapůsobily svou atmosférou,“ oceňují Lalouškovi, pro něž Kofola připravila i svatební hostinu, od dalších partnerů obdrželi dary a večer si šli užít jedinečnou svatební párty. Vždyť kdo může říct, že mu na svatbě vystupoval například Ben Cristovao - když už nedorazil Burna Boy.

Příjemně strávený podvečer to byl i pro oddávajícího herce Vladimíra Poláka. „Oddávám páry už asi páté volební období, což je poměrně dlouho. Sezdával jsem tady v Dolních Vítkovicích, na věži radnice i na Landeku, pro novomanžele to ale rozhodně bylo něco výjimečného. Kofokaple lásky je krásně udělaná a pro novomanžele je to krásný dárek,“ říká herec, podle něhož je příběh seznámení párů vždy námět na malý román.