Kladno - Tři studentky kladenské střední zdravotnické školy se na svoje povolání zatím jen připravují, přesto už mají od konce minulého týdne na svém kontě záchranu lidského života. Aniž by to jediná z nich plánovala, podařilo se jim cestou ze školy zachránit život staršího muže, který utrpěl záchvat hypoglykemie.

TŘI ZACHRÁNKYNĚ, které díky znalostem ze školy věděly, jak pomoci nemocnému muži. Zleva: Monika Purchartová, Veronika Purchartová, Barbora Řičicová. | Foto: Václav Vondrovský

Díky znalostem nabytým při výuce Monika, její sestra Veronika a Barbora správně diagnostikovaly obtíže šedesátníka, který se potácel v Kladně na ulici a budil spíše zdání opilce.

„Stalo se to minulý čtvrtek odpoledne, když jsme šly ze školy. Viděli jsme muže, který vrávoral na silnici a potom odbočil na parkoviště, které je zezadu Floriánské kaple. Tam následně odpadl do křoví. Ihned jsme k němu s děvčaty zamířily.

Nejprve jsme myslely, že je opilý, alkohol z něj ale cítit nebyl. Pomohly jsme mu vstát. Rozešel se a upadl znovu," vylíčila událost jedna z trojice dívek, Veronika Purchartová ze třetího ročníku oboru sociální činnost.

Podle chování muže, absence alkoholového zápachu, i jeho zmatené mluvy, dívky neprodleně odhadly, že by se mohlo jednat o cukrovkářský záchvat.

„Shodly jsme se na tom prakticky okamžitě. Týden před tím jsme navíc na toto téma psaly písemku a chování muže nasvědčovalo příznakům hypoglykemického záchvatu. Pán byl zmatený a povídal, že neví, jak se sem dostal, ale že by tu někde na parkovišti měl mít auto. Popsal nám ho jako červeného forda a dal klíče od vozu. Auto jsme po chvíli našly. Klíčky k němu pasovaly. Muže jsme tedy posadily na sedačku a čekaly na příjezd sanitky," popsala Veronika.

Spolužačka Bára následně hlídala pacienta ve voze, aby neupadl do bezvědomí a Veronika se sestrou Monikou ze čtvrtého ročníku čekaly na příjezd záchranky na silnici opodál.

Pacient začal být agresivní

„Záchranka přijela za pár minut. Jenomže, když chtěli zdravotníci muže dostat z auta a začali s ním manipulovat, byl agresivní a bránil se. Záchranáři si proto na pomoc zavolali policii," vylíčila drama na ulici Veronika.

Díky tomu, že muž skutečně prodělal záchvat hypoglykemie způsobený poklesem krevního cukru, po aplikaci dávky inzulínu se jeho stav výrazně zlepšil a bylo možné ho převézt do nemocnice.

Přestože zdravotníci i vedení školy oceňuje zákrok dívek jako příkladný, ony samy v tom nic mimořádného nevidí. „Považujeme to za samozřejmost, pomoci člověku, když je to potřeba. Spíše mne mrzí to, že lidé chodili okolo a nikoho jiného to nezajímalo. Zkrátka si řekli, že je pán opilý a bylo," uzavřela Veronika.

Pochvala na sebe nenechala dlouho čekat

Pedagogové ze školy ale vnímají jejich čin jako ukázkový a pochvala na sebe nenechala dlouho čekat. „Jsem třídním učitelem Veroniky a Báry, tak jsem se to dozvěděl mezi prvními. Díky poznatkům ze školy mohly žákyně teoretické vědomosti a praktické dovednosti z oblasti zdravotnictví získané během výuky využít při záchraně lidského života. Za to jim patří velké poděkování," řekl učitel Václav Vondrovský.

Za poslední dobu je to už nejméně podruhé, kdy studenti kladenské zdrávky díky svým znalostem někoho zachránili. Loni v červnu se to podařilo i Sabině Trinerové. Ta provedla masáž srdce Petru B. ze Slaného, jenž zkolaboval při běhu na silnici z Trpoměch. Díky ní muž přežil.

Co je hypoglykémie a jak pomociHypoglykémie je nízká hladina krevního cukru neboli glukózy v krvi. Nejčastěji nastává u špatně kompenzované cukrovky (diabetes mellitus).



Během hypoglykémie může diabetik (osoba trpící cukrovkou) pociťovat nejprve sníženou psychickou výkonnost, slabost, bolest hlavy, studený pot, pocit hladu nebo poruchu jemné motoriky.



Později se mohou projevit křeče a až bezvědomí (hypoglykemické kóma v důsledku absolutního nedostatku glukózy v krvi) v nejhorším případě. V bezvědomí v důsledku hypoglykémie bývá diabetik bledý a opocený. Někdy je možné cítit acetonový zápach z úst.



Většina osob trpících cukrovkou u sebe nosí průkaz diabetika.



Co dělat?



Osobě při vědomí podat cukr, tak aby se nemohla zadusit. Osobě v bezvědomí ověřit životní funkce a přivolat lékaře.



První pomocí u nízké hladiny cukru je její navýšení. U osoby, která je při vědomí, k tomu poslouží cukr. Ten nosí většina diabetiků u sebe nebo je snadno dostupný prakticky kdekoliv.



Nemáme-li cukr, je možné použít například sladký bonbon, který vložíme do úst na tvářovou sliznici. Osobě, která je v bezvědomí, do úst rozhodně nic nevkládáme, ale ověříme životní funkce a přivoláme lékařskou pomoc.