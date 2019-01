Kladno - Rodinný dům nemusí stát jen v nějakém satelitu. Sám může mít velký satelit a z okna výhled na povrch jiné planety. A tyto předpoklady splňuje model domu na Marsu, který vytvořili studenti Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno Matěj Polívka, Štěpán Sládek a Ondřej Vlasák.

STUDENTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY a Obchodní akademie Kladno Matěj Polívka (uprostřed), Štěpán Sládek (vpravo) a Ondřej Vlasák se svou stavbou Anthropoid. | Foto: Robert Božovský

Zapojili se do osmého ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky. Se svým modelem rodinného domu na Marsu, nazvaným Anthropoid, postoupili do republikového finále, které se uskuteční 18. června v prostorách pražské Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Tři nejlepší finálové stavby získají ceny v hodnotě pětadvaceti tisíc, deset tisíc a pět tisíc korun.

„Jsme spolužáci a kamarádi. Řekli jsme si, že je to pro nás příležitost jak se zviditelnit, navíc by nám to mohlo pomoci, až se budeme třeba hlásit na vysokou školu," prozradil Matěj Polívka.

Nápadem částečně zabudovat model domu pod povrch Marsu dostal třídní učitel studentů. „Žádnou další inspiraci jsme neměli. Nápady prostě přicházely a odcházely," poznamenal Matěj.

S modelem začali v únoru letošního roku, když jim pořadatelé dodali stavební materiál, tedy vlnitou lepenku. „Jedná se o dvougenerační dům na Marsu pro rodinu čítající osm až dvanáct lidí. Objekt má vše potřebné zázemí k životu na jiné planetě, ale i společenskou místnost, sociální zařízení, garáž a další," popsal v krátkosti dům na Marsu Matěj Polívka.

Fandové do sci-fi

„Pomohlo nám, že jsme všichni trochu fandy žánru sci-fi," doplnil Štěpán Sládek. „Jsme moc rádi, že jsme postoupili do finálového republikového kola. Porota nás ohodnotila velmi dobře," svěřil se Ondřej Vlasák.

Autoři ale dokážou být ke své práci i kritičtí. „Občasné chybičky by se našly, někde je vidět například čára od tužky. Naopak přednosti modelu jsou v jeho detailním zpracování," konstatoval Štěpán Sládek.

Nyní je model umístěn ve čtvrtém patře kladenské průmyslovky. Místo ale opustí hned dvakrát. Kromě zmíněného finálového kola bude také prezentován v ČVUT v Praze.

Přednosti lepenky

Soutěž Stavby z vlnité lepenky pořádá český Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. Záštitu nad projektem převzalo ministerstvo životního prostředí. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů.

Kladenská stavební průmyslovka už má za dosavadních osm ročníků třetí finálovou účast. Její studenti získali 2. místo v šestém ročníku a 3. umístění ve čtvrtém.