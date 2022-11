Hejtmanka nešetří slovy chvály

„Je to poločas – a já jsem ráda, že to není poločas rozpadu, protože držíme pospolu,“ prohlásila Pecková v pondělí 7. listopadu na tiskové konferenci. Byť se složení rady kraje obměňovalo: Jan Jakob (Spojenci/TOP 09) odešel do Poslanecké sněmovny, Martin Kupka (ODS) na ministerstvo dopravy a Věslav Michalik (STAN) zemřel. Všechny bylo třeba nahradit.

Připomněla, co považuje za obzvlášť velké úspěchy: středočeský web věnovaný očkování proti koronaviru, který kopírovaly i další kraje, či přijetí téměř 61 tisíc uprchlíků z Ukrajiny; nejvíc po Praze. Pro ty, co mají rádi pořádek a přesnost: zatím je jich 60 844, byť mnozí se už vrátili domů. Stalo se toho ale mnohem víc; třeba transformace činnosti Středočeského inovačního centra, které podporuje firmy v zavádění nových technologií. I finančně? Ovšemže!

„Máme rozklikávací rozpočet, všechny žádosti o kotlíkové dotace zpracovává robot, což ušetřilo několik pracovních míst, chystá se nový web krajského úřadu,“ připomněla hejtmanka. S tím, že i na nynějším webu je zveřejněno „téměř vše“ – avšak nedá se to najít; to by ten nový měl změnit. Nový web kraj chystá i na podporu pěstounství.

Rozjíždí se také třeba využívání krajského platebního portálu, jehož prostřednictvím mohou lidé z domova a kartou uhradit drobné platby třeba městům, obcím a jejich organizacím, ale i tělovýchovným jednotám či neziskovkám. Hejtmanka už ale nezmínila, že zrovna tohle je projekt, s nímž již v minulém volebním období přišel tehdejší náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO).

Pecková se pochlubila, že se daří dosáhnout změny atmosféry v kraji a získávat důvěru občanů. „Nepodáváme trestní oznámení na záchranáře, naopak se je snažíme podporovat,“ rýpla si do své předchůdkyně Jaroslavy Pokorné Jermanová (ANO). S tím vlastně souvisí i další sdělení: počet nominací na cenu hejtmanky se výrazně zvýšil: letos je jich téměř 90…

Ne vše se ale povedlo. Na otázku Deníku hejtmanka připustila, že neklapla třeba výměna ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Ten nový byl odvolán poté, co se ukázalo, že se zapletl s lidmi stíhanými policií.

Za jedna, za dva – nebo za pět?

Hejtmankou ohlášený „poločas“ se nabízí jako příležitost ke známkování. Jak by se vedením kraje ohodnotilo? Na otázku Deníku zazněla na krajské tiskovce hlasitá nápověda: za jedna. Sama hejtmanka byla mírnější. Na tým je hrdá, fungují korektní vazby, což je skutečně je na jedničku. „Ale možná bych dala dvojku,“ připustila Pecková s tím, že se staly události, které si vynutily částečné obměny ve složení rady kraje, a tak se ti zbývající nemohli věnovat práci skutečně naplno.

Zástupci opozice by ale byli příkřejší. Hlasitý oponent Robert Bezděk (ANO) na dotaz Deníku známkovat ani nechtěl. „Pokud bych měl hodnotit výskedky stávající krajské koalice jako ve škole, zcela jistě bych u některých radních doporučil zvážit opakování ročníku nebo volbu jiného oboru,“ zdůraznil.

Smířlivější byl Martin Herman (ANO), taktéž hodně slyšitelný opozičník, který by hodnotil známkou tři minus až čtyři. „Oni pracují spíš tak, aby to dobře vypadalo na ven, než aby dělali, co je ve prospěch občanů Středočeského kraje,“ konstatoval. „Nenavázali na naše projekty, které jsme jim připravili,“ uvedl, co vnímá jako chybu.

Připouští, že z podstatné části kraj nemůže ovlivnit, co se rozhodne na úrovni vlády, nicméně má jasno: „V tom s nimi nemám soucit.“ Řekl to s tím, že na vládních rozhodnutích se podílejí stejné partaje, které jsou i ve vedení kraje. Herman současně připouští, že úmrtí Michalika je pro současnou koalici ve vedení kraje osudové. „Přišli o hybatele celého procesu, kterého se stoprocentně nepodaří nahradit – a myslím, že se situace bude jen zhoršovat,“ míní.