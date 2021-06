Po páteční schůzce obou rad o tom informoval středočeských radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN). „Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat další růst počtu cestujících a na to musíme být připraveni,“ řekl Borecký. Jde především o nárůsty u příměstských vlaků z okresů Praha-východ a Praha-západ. Podle Boreckého je již nejvyšší čas nákupy nových vozidel řešit.

Kraj a Praha nechtějí jít cestou pořízení vlastních vozidel, budou podmínkou pro dopravce. První velkou soutěží má být výběr dopravce, který bude jezdit na hlavních koridorových tratích a do Kladna s elektrickými jednotkami typu EMU 400. Ty budou kapacitnější než dosavadní jednotky CityElefant. „Soutěž začne příští rok, zahájení provozu bude v roce 2029,“ uvedl Borecký. V případě trati do Kladna bude podle něj záležet i na dohodě se Správou železnic, kdy bude trať skutečně hotová a elektrizovaná.

Celkem budou podle minulý týden projednaného materiálu kraj s hlavním městem potřebovat 107 takových jednotek, které mají mít nejméně 400 míst k sezení. V Česku by šlo o zatím nejkapacitnější jednotky, které by kdy jezdily v běžném provozu. Elefanty aktuálně prochází menší modernizací. Ta ale nepokrývá zásadní změny, které v jejich vybavení budou muset v příštích letech nastat. Jde o konverzi na střídavou napájecí soustavu, která se na české železnici chystá, a vybavení zabezpečovačem ETCS. Kraj tedy plánuje nechat zmodernizovat pouze novější Elefanty a ty starší vyřadit, protože výhodnější bude nakoupit nové jednotky.

Nové přímé spojení Praha – Rakovník přes Beroun i první ojeté motoráky

Kraj se rozhodl, že nevyužije opci na prodloužení smlouvy s Českými drahami po roce 2029 a dopravce vybere v otevřené soutěži. Praha tuto opci ve smlouvě vůbec nemá.

Materiál počítá i s modernizací vozidel v krátkodobějším horizontu. Už letos by se na tratích okolo Slaného měly objevit čtyři zánovní motorové vozy Stadler RS1. V roce 2023 má začít jezdit v kraji deset nových jednotek Pesa RegioShark, které chce kraj nasadit na novou trasu Praha – Rudná – Beroun – Rakovník. Během roku 2024 by měly začít jezdit do Kralup nad Vltavou nové jednotky EMU 240.

CityElefanty z této trati mají přejít na vlaky z Prahy do Lysé nad Labem, kde chtějí oba objednatelé navýšit provoz na patnáctiminutový takt. Nové jednotky EMU 160 by se pak měly objevit mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem.

Podle Boreckého by mělo postupně dojít k propojení i obou organizací, které dnes dopravu na území Prahy a Středočeského kraje objednávají. V minulosti se od pražského Ropidu oddělila Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), postupně by měly zase splynout. Prvním krokem má být společné clearingové centrum, které bude rozúčtovávat tržby z jízdného.