„Tarif se naposledy měnil v roce 2011, od té doby navíc spoustě cestujících ještě jízdné zlevnilo, protože došlo k integraci. Pro srovnání – jen inflace za toto období činí 21 procent, platy se za tu dobu zvedly o třetinu. Není to populární opatření, ale je třeba zvýšit jízdné, abychom systém ekonomicky alespoň trochu stabilizovali,“ řekl radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN).

Kraj dá letos na provoz autobusů a vlaků podle rozpočtu 3,38 miliardy korun, v posledních letech výdaje na veřejnou dopravu výrazně stouply. Ještě v roce 2016 to bylo 2,4 miliardy korun, objem objednaných výkonů přitom nějak zásadně nerostl. Podle Boreckého je kraj dlouhodobě poškozován na rozpočtovém určení daní. „V každém případě děláme vše pro to, abychom dopravu udrželi ve stávajícím nebo jen mírně omezenějším rozsahu,“ uvedl Borecký.

Nutné jednání s Prahou

Podle něj však není dlouhodobě udržitelné, aby kraj dával téměř 40 procent svých volných rozpočtových prostředků na veřejnou dopravu. K omezení rozsahu dopravy má přistoupit například Ústecký kraj, o velké redukci bude rozhodovat příští týden zastupitelstvo.

Podle Boreckého by zdražení mělo nastat od 1. července. „Byl bych rád, kdyby ke shodě na zvýšení cen došlo co nejdříve, aby mohlo dojít k úpravě tarifu od 1. července. Jde o to především pokrýt kumulativní nárůst inflace od té doby. Bude nutné také jednat s Prahou, protože máme propojený tarif PID a je potřeba, aby jízdné zvýšila i Praha,“ dodal Borecký. Praha o zdražení mluvila v létě, nakonec od něj však ustoupila.

Zdražení podle Boreckého nepokryje výpadek příjmů, proto bude muset kraj hledat další cesty, jak systém veřejné dopravy udržet.