Příběh loupežníka ve výslužbě Karaby a jeho dcery Aničky, která se proti prvnímu dílu, poprvé představenému v roce 2011, stala královnou, navazuje na předchozí příběh – ale nabízí i zcela nový, samostatný. Společné však zůstává, že opět je právě na loupežníkovi, aby dal věci do pořádku a napravil vše, co mocní chamtivci pokazili. I když už vlastně dávno zanechal původního řemesla; dal se na hrnčířství a pomáhá královskému páru starat se o princeznu Johanku: svoji vnučku.

Bambitku s číslem 2, která přišla do kin letos v v únoru a získala řadu pochvalných ohlasů, veřejnoprávní televize (jež se jako koproducent podílela na jejím vzniku) představuje jako příběh krále Jakuba, jemuž se panování moc nedaří a nadto se ještě v té nejméně příhodné chvíli rozhodne zrušit armádu, a nezkušené královny Julie ze sousední země, která uvízne ve spárech zlotřilých hamižníků Lorence a Ference, neschopných ničeho jiného nežli rozsévat zlo a kout pikle. Nezbude tedy než povolat na pomoc Karabu – přičemž zvídavé Johance náramně vrtá hlavou, kdo to vlastně je a proč jí o něm nikdo, ale dočista nikdo nechce prozradit něco víc. A nemá nejmenší tušení, že ho vlastně zná jako milujícího dědečka…

FOTO: Středočeské skanzeny i zámek. Tam se odehrává příběh Staré bambitky

Ne náhodou dostal roli Jakuba, podobně jako v prvním dílu, kdy byl ještě princem, zpěvák Tomáš Klus: filmová pohádka je protkána i řadou písniček. Právě o něm Česká televize prozradila, že si pochvaloval začátek série celkem 27 natáčecích dnů, kdy se filmovalo v Mníšku pod Brdy. Liboval si prý, že to má z domova kousek, a tak klidně může „chodit do práce v bačkorách“.

Zrovna v Mníšku, jehož zámek filmaře okouzlil, vznikala hned z kraje natáčení i jedna z nejnáročnějších scén. Ta vlastně nakonec nevypadá jinak složitě. Karaba s Johankou plují na neckách po zámeckém rybníku. Ve skutečnosti se jednalo o speciální plavidlo vyrobené na míru s parametry propočítanými přesně podle hmotnosti obou aktérů a kvůli stabilitě vybavené i kýlem jako skutečná loď. O jeho posouvání po scéně se staral potápěč, přičemž na hladině byla i další dvě plavidla, která v záběru nejsou vidět: s kamerou a členy štábu. Všichni kolem měli na sobě kvůli chladnému počasí zimní bundy, jen herci se pro záběry museli vysvléci do kostýmů vhodných spíš pro léto. A klaplo to: nikdo z aktérů to neodstonal; horký čaj a deky, na něž došlo vždy hned poté, co se kamera zastavila, udělaly své.

Skanzeny v Kouřimi a Přerově nad Labem, kde se natáčely už záběry pro první díl, byly tentokrát kvůli covidovým opatřením uzavřeny; filmaři je tak měli sami pro sebe. Koronavirus ale zároveň představoval i hrozbu. Během natáčení tak došlo o na certifikáty potvrzující negativní výsledek testování – a přímo v místech filmování bylo použito celkem 1147 sad pro antigenní testy.