V rámci Středočeské desítky se soutěží o získání odznaku, k čemuž účastníci musí do zakoupeného „turistického pasu“ nasbírat stanovené počty razítek. Ta lze získávat za návštěvu takzvaných povinných míst, což jsou pro daný rok učené výletní cíle jako muzea, galerie a podobně, ale také za účast na turistických pochodech zařazených do programu (u nich si je třeba vybrat tři z pěti navrhovaných, přičemž lze volit mezi trasami o délce od 10 do 50 kilometrů).