V pondělí 7. listopadu na to upozornil David Pavlát, jenž o tomto srovnávacím výzkumu připravovaném agenturou Datank dlouhodobě informuje. „Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. V letošním roce měli možnost nominace zasílat nejen členové kolegia, ale také zástupci municipalit a široké veřejnosti. Výsledky hlasování kolegia budou vyhlášeny 29. listopadu,“ upřesnil.

S připomenutím minulých vítězů: v roce 2020 se jím stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej dálničních známek, loni získali vítězství manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi za vytvoření největší soukromé nadace věnující se nevyléčitelně nemocným dětem.

Letos na vítězství dosáhne některý z desítky nominovaných projektů, z nichž po dvou je z Prahy a ze středních Čech.

Aktivní relax v krásném prostředí

V rámci středočeských aktivit nechybí mezi návrhy na ocenění revitalizace Kumpánovy zahrady ve Slaném. Obnova parku byla náročná, když odebrané vzorky ukázaly, že celá plocha je kontaminována arsenem – a to v takovém množství, že bylo nutné odstranit celou vrstvu navážky.

„Obnova parku zahrnovala tvorbu mlatových cest, pokládku dlažby kolem bazénu, opravu treláže kolem bazénu, restaurátorské práce na chrliči a tvorbu kašny, výsadbu zeleně, opravu domku správce. Na zakázku byly vyrobeny kachlíčky kolem chrliče, restaurována byla také zídka oddělující bazén od centrální plochy parku a bazén byl obložen žulovými dlaždicemi. Došlo také k navrácení sochy Dámy po koupeli na původní místo,“ vypočetl Pavlát, co vše se zde změnilo.

Nabité školy děti nepojmou. Kraj zvažuje i výuku ve vojenských stanech

Nebo spíš vrátilo blíž k původní podobě navržené věhlasným zahradním architektem 30. let minulého století Josefem Kumpánem. O revitalizaci prvorepublikové zahrady se postaral Ateliér Krejčiříkovi: s pokorou a úctou k historii, ale i s uplatněním moderního a inovativního přístupu.

Lesní naučná tělocvična Neratovice je dalším nominovaným počinem ze středních Čech. Obyvatelům „města paneláků“ nabízí stezku s přírodními cvičebními prvky ze dřeva, která láká rodiny s dětmi, teenagery, pejskaře i seniory. Někdo odpočívá na lavičce, jiný využije QR kód k načtení otázek spjatých s přírodou.

„Celý projekt řídí Alena Prokšová ve svém volném čase. Každý měsíc vkládá na webové stránky nový set otázek, aby se častí návštěvníci nad otázkami nenudili,“ uvedl Pavlát. S poznámkou, že šest stanovišť, vytvořených díky penězům od Středočeského kraje, je k nalezení na okraji lesíku Skala (po zelené turistické značce mezi Lobkovicemi a Kojeticemi).

Praha zdůrazňuje moderní trendy

Rozmanitost návrhů na ocenění ukazuje hlavní město. V metropoli patří k nominovaným Pražský šatník Nory Fridrichové. Známá novinářka v roce 2019 zorganizovala v práci první sbírku oblečení – a za pár dní shromáždila tunu věcí. Za covidové pandemie Fridrichová postupně založila dvě veřejné sbírky na pomoc rodinám samoživitelů: na potraviny a na notebooky pro děti na distanční výuce.

Loni pak s kamarádkami, které pomáhají jako dobrovolnice, otevřela v centru Prahy Šatník. Nabízí oblečení pro děti i rodiče – a v souvislosti s válkou na Ukrajině se letos stal i zprostředkovatelem humanitární pomoci pro přicházející matky s dětmi.

Cena dřeva na zátop stoupá. Čeká se i několik měsíců

Hlavní město Praha, jeho dopravní podnik a organizátor veřejné dopravy ROPID získaly nominaci za začlenění bikesharingu (sdílených kol) do systému Pražské integrované dopravy. Držiteli předplatního kuponu pro Prahu na Lítačce to umožňuje absolvovat zdarma denně dvě jízdy do 15 minut na bicyklech poskytovatelů Rekola a Nextbike.

Lidem to pomůže rychleji dojet i do míst, kam tradiční veřejná doprava nezasahuje; včetně některých oblastí vnitřního centra Prahy. Návrh na ocenění zdůrazňuje, že projekt současně přispívá k propagaci cyklistiky jako udržitelného způsobu dopravy po městě, ale i myšlenek sdílené ekonomiky a rozvoje bezemisní dopravy.

Dalšími nominovanými projekty a aktivitami jsou Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Ústí nad Labem, záchrana synagogy v Žatci, šetření PAQ Research, která v době covidu poskytovala důležitá data, sociální podnik Dílna u Beránka na statku v Bludovicích u Nového Jičína na Moravě, sbírka pro oběti tornáda na Moravě Nadace Via, a také celostátní projekt navýšení kapacity předškolní péče Sto skupin, zaměřený na zřizování dětských skupin a jejich vybavování nábytkem.