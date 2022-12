Cesta z Prahy do Českých Budějovic se mezi oběma městy zkrátí až o 15 minut. Kvůli tomu dojde k výraznějším časovým posunům odjezdů vlaků na linkách S9, R17 a R49. Drobné minutové posuny budou i na linkách S7 ve směru Beroun, S2/S22 ve směru Lysá nad Labem a R41 ve směru Kolín.

Některé další změny na vlakových linkách PID ve Středočeském kraji

S11 (Pečky – Kouřim): posílení provozu ve špičkách pracovních dnů v úseku Pečky – Plaňany

S21 (Nymburk – Jičín): posílení víkendového provozu v úseku Nymburk – Rožďalovice

S25 (Městec Králové – Křinec): zastavení provozu víkendové linky, náhrada autobusovou linkou 538

S45 (Kladno – Kralupy nad Vltavou): zkrácení cestovních dob a zlepšení přestupních vazeb v Kralupech nad Vltavou

S90 (Benešov – Tábor): linka je zkrácena do trasy Olbramovice – Tábor s návazností na rychlíky v Olbramovicích; nové vložené spoje Votice – Olbramovice jako přípoj na rychlíky R17 v Olbramovicích

S98 (Olbramovice – Sedlčany): prodloužení všech vlaků až do Benešova

S99 (Benešov – Vlašim): zkrácení víkendového intervalu cca od 9 do 19 hodin na 60 minut

R49 (Praha – Benešov): 1 pár vlaků Praha – Tábor již nepojede v sobotu, 1 ranní vlak v pracovní dny z Olbramovic do Prahy pojede nově již z Votic

Úpravy autobusových linek na Voticku

V oblasti Benešovska v souvislosti s dokončením prací na železničním koridoru v úseku Sudoměřice – Votice se změny ve vlakových jízdních řádech promítnou i do jízdních řádů autobusových linek.

401 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízeny zastávky Olbramovice, Parcely – Olbramovice, žel. st. a Olbramovice, STS.

451 Prodloužení linky (části spojů) o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st. Rozšíření provozu v pracovní dny o úsek Sedlec-Prčice – Borotín.

519 Pro 1 školní spoj v pracovní dny ráno do Sedlčan zřízena zastávka Štětkovice, Sedlečko.

532 Výrazné posílení v úseku Votice, aut. st. – Votice, žel. st. – Votice, Beztahov včetně zavedení večerního provozu v pracovní dny. V úseku Jankov – Votice nově nejede přes Ratměřice a Odlochovice a nově jede všemi spoji přes Otradovice.

550 Linka nově nejede do Olbramovic, žel. st., ale do Votic, žel. st. a všechny spoje jsou prodlouženy do zastávky Votice, Beztahov.

556 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st.

558 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízena zastávka Olbramovice, Parcely a zrušeny zastávky Olbramovice, Veselka a Olbramovice, STS.

Některé změny autobusových linek

307 Vybrané spoje v pracovní dny dopoledne jsou prodlouženy o úsek Unhošť – Kladno.

315 Nový spoj v pracovní dny odpoledne z Ml. Boleslavi do Mnichova Hradiště.

322 První spoj v pracovní dny do Kladna jede nově již z Nádraží Veleslavín (původně z Terminálu 1). Zrušen 1 spoj v pracovní dny dopoledne z Prahy do Kladna. Spoje ve špičkách pracovních dnů Kladno, Aut. nádr. – Slaný, Aut. nádr. prodlouženy do/ze zastávky Kladno, Sítná.

332 U vybraných víkendových spojů Praha – Neveklov bude nově nutný přestup v Jílovém u Prahy.

342 Nová zastávka Středokluky i ve směru Praha.

345 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Prahy zkrácen o úsek Ml. Boleslav – Mnichovo Hradiště.

348 Vybrané spoje v pracovní dny ráno jsou zkráceny o úsek Ládví – Bulovka.

365 Zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Unhoště do Prahy.

372 1 spoj v pracovní dny ráno do Prahy a 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Zlosyň – Kralupy nad Vltavou.

386 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Bratronic do Prahy jede nově až z Unhoště.

387 Nový 1 pár spojů v sobotu Praha, Háje – Kostelec nad Černými lesy. 1 spoj v sobotu večer z Kostelce do Prahy jede nově již z Uhlířských Janovic.

389 Nový první spoj v pracovní dny z Nádraží Veleslavín do Slaného.

394 Nový spoj v pracovní dny ráno ze Zdic do Nových Butovic.

400 Zrychlení vybraných spojů v pracovní dny ráno a dopoledne ve směru do Prahy zrušením části zastávek. Obousměrně zrušena zastávka Česká Lípa, Purkyňova-nemocnice.

416 Zrušen 1 pár spojů v pracovní dny podvečer Ml. Boleslav – Chloumek, nový spoj v pracovní dny večer z Dobrovice do Chloumku.

427 Zkrácení linky o úsek Ml. Boleslav, Aut. st. – Ml. Boleslav, Škoda PC; ve směru Mladá Boleslav zřízena zastávka Ml. Boleslav, V. Klementa.

442 1 pár spojů v pracovní dny ráno prodloužen o úsek Benátky nad Jizerou – Ml. Boleslav; nový spoj v pracovní dny ráno z Lysé do Benátek.

535 Nový spoj v pracovní dny ráno z Konárovic do Kolína (převeden z linky 534).

538 Zavedení víkendového provozu (5 párů spojů v intervalu 180 minut) jako náhrada za vlaky.

561 Sloučení 2 ranních spojů v pracovní dny v různých trasách do Rakovníka do jednoho.

570 1 pár spojů v pracovní dny dopoledne prodloužen o úsek Čistá – Kralovice; 1 spoj v pracovní dny ráno z Čisté do Rakovníka jede nově již z Břežan (realizace cca od 21.12.).

592 1 spoj v pracovní dny ráno do Slaného jede ve Slaném nově přes zastávku U stadionu a nejede přes Mírovou a Rabasovu.

599 Zrušení víkendového provozu (3 páry spojů Městec Králové – Dobšice, Libněves).

622 1 spoj v pracovní dny ráno do Kladna a 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Kladna nezajíždí do Zájezdu; zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Okoře do Kladna.

630 Nový posilový školní spoj v pracovní dny ráno Braškov, Toskánka – Kladno, Nám. Svobody. Vybrané spoje o víkendu nově neobsluhují zastávky Braškov a Braškov, Toskánka.

631 Nový 1 pár spojů v pracovní dny večer Beroun, Aut. nádr. – Nižbor, Šnárová.

650 Pro vybrané spoje ve směru Slaný je zřízena zastávka Terezín, škola.

663 Část spojů v pracovní dny ráno a odpoledne prodloužena do/z Odoleny Vody, Dolní nám.

689 Ve směru Mšeno se zřizují zastávky Boreč, cihelna a Boreč, na křižovatce.

714 Zrychlení části spojů v úseku Kněžmost – Mladá Boleslav (náhradou je upravena linka 736).

723 Zrušen 1 pár spojů v pracovní dny v úseku Libáň – Mladá Boleslav. 1 spoj v pracovní dny dopoledne z Ml. Boleslavi prodloužen o úsek Libáň – Kopidlno. 1 spoj v pracovní dny ráno z Kopidlna jede nově také přes Březno.

724 Zrušen 1 pár spojů v pracovní dny večer Mladá Boleslav – Libáň; 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Března zkrácen o úsek Domousnice – Veselice; 1 spoj v pracovní dny odpoledne jede nově také přes Dětenice a Kozodírky.

726 1 pár spojů v pracovní dny ráno prodloužen o úsek Kobylnice – Žerčice a zkrácen o úsek Březno – Mladá Boleslav.

762 Odpolední spoje z Jesenice jedou nově ve Zlatníkách-Hodkovicích také přes zastávky Břežanská, Slunečná a U Prodejny.

765 Ranní školní spoj ze Sibřiny do Říčan jede nově mezi Spojovací ZŠ a náměstím přes Nemocnici.

770 1 nový pár spojů v pracovní dny odpoledne Benešov – Ostředek.

780 Prodloužení intervalu v pracovní dny odpoledne v návaznosti na vlakovou linku S27.

783 Část spojů v pracovní dny ráno a odpoledne prodloužena o úsek Žehušice – Žehušice, ZŠ.

785 Nový spoj v pracovní dny po poledni z Kolína do Kutné Hory.

796 Vybrané spoje celotýdenně prodlouženy o úsek Čerčany, žel. st. – Pyšely.

797 Nový spoj v pracovní dny dopoledne z Chocerad do Vranovské Lhoty.

801 1 nový pár spojů o víkendech v trase Kutná Hora, hl. n. – Kutná Hora, Žižkov, poliklinika.

802 Poslední pár spojů jede nově denně (dosud jen v pátek a sobotu).

805 2 nové spoje v pracovní dny odpoledne z Kutné Hory do Kolína.

842 1 spoj v pracovní dny ráno do Čechtic nově nezajíždí do Tomic, Stříteže a Černičí.

853 Nová linka PID/IREDO v trase Městec Králové, nám. – Nový Bydžov, Terminál HD (náhrada za linku IREDO č. 153).

zdroj: ROPID