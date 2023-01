Za krajskou turistickou centrálu zve Lucie Vurbsová na celou řadu akcí různě po středních Čechách. Patří k nim silvestrovské a novoroční jízdy ve skanzenu těžby a dopravy vápence Solvayovy lomy na Berounsku. Na úzkorozchodnou dráhu, která svému účelu sloužila před sto lety, bude vlak vyjíždět od 11 do 15 hodin vždy v celou hodinu (nebo v případě zájmu častěji). „Vůně kouře, oblaka páry a tichý dýchavičný hlas parní lokomotivy nabízí zcela jiný zážitek než rachotící naftový motor,“ ujišťuje Vurbsová, že tohle svezení nadchne jak děti, tak dospělé.

Ještě za ohlédnutím za svátky se zájemci mohou vypravit do Regionálního muzea Mělník. Do 8. ledna tam trvají výstava formiček na cukroví nazvaná Zvoneček zazvoní, cukroví zavoní… a výstava žákovských prací Vánoce, Vánoce… přišly k nám po roce. Vstup je volný.

Za zimními radovánkami Vurbsová radí vydat se do ski areálů Monínec u města Sedlec-Prčice nebo Chotouň poblíž Jílového u Prahy. Lyžařům, kteří po vánočním polehávání s cukrovím u pohádek potřebují trochu pohybu, mohou díky zásobám technického sněhu a vyspělým technologiím i za nynějšího téměř jarního počasí nabídnout vyžití nebo služby lyžařských škol.

V Kolíně zase centrála cestovného ruchu doporučuje návštěvu Vodního světa, jehož dětské dopravní hřiště se od listopadu do března mění v ledovou plochu o rozměrech 20 x 40 metrů udržovanou rolbou, využívanou k veřejnému bruslení.

I v zimním období doporučuje Vurbsová prohlídky poutního místa Svatá Hora v Příbrami. Pokud napadne sníh, dostane barokní areál jedinečnou atmosféru. Navštívit lze Svatohorské poutní muzeum představující například jezuitské plány na stavby areálu, šatičky Panny Marie Svatohorské, archeologické nálezy z rekonstrukce, ale prohlédnout si je možné třeba i původní barokní pec na pečení hostií.

Svatá Hora.Zdroj: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu, Foto: Vladimír Holan

Svatá Hora je dodnes vyhledávaným místem bohoslužeb, přináší ale i další programy. Hned na Nový rok odpoledne nabídne poslední zpívání u jesliček, ve středu 4. ledna startuje nový cyklus přednášek Věry Smolové o Svaté Hoře spojených s promítáním (i s ochutnávkou svatohorských vín). Tříkrálový koncert se uskuteční hned o den později – ve čtvrtek 5. ledna vpodvečer.

Zimní prohlídky – ve skupinách s průvodcem nebo individuální – nabízí o víkendech také například zámek Mělník, kde návštěvnickým skupinám umožní i návštěvu vinných sklepů Jiřího Lobkowicze s degustací. Od zámku je jedinečný výhled na soutok Labe a Vltavy, horu Říp i vinice sv. Ludmily.

Zámek Liblice, který Akademie věd ČR provozuje na Mělnicku nedaleko obce Byšice, zase nabízí balíček Zimní pohlazení: třídenní odpočinkový pobyt pro dva zahrnující i večeři při svíčkách, masáž nebo parafínový zábal. Rodinám s dětmi lze doporučit návštěvu celoročně otevřeného kontaktního Zooparku Zelčín nedaleko Mělníka. Nabídne třeba možnost volného pohybu mezi kozami, ovcemi, lamami nebo poníky, které není problém pohladit nebo nakrmit. Zvířata jsou totiž krotká a zvyklá na každodenní kontakt s lidmi.

Pro plánování výletů v průběhu ledna doporučuje Vurbsová Novou cestu do pravěku – výstavu obrazů Petra Modlitby na Mladoboleslavském hradě (do 15. 1.) nebo poznávací program Včela, cesta do včelího města ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy (do 22. 1.). Či také výstavu hraček – především medvídků, panenek a kočárků – v Galerii Průjezd Dobrovických muzeí (do 5. 2.). GASK neboli Galerie Středočeského kraje chystá na středu 18. ledna dopoledne výtvarnou dílnu pro (pra)rodiče s dětmi ve věku od dvou do pěti let Tak trochu jiná krajina. Program navazuje na díla Karla Malicha vystavovaná ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence.

Na sobotu 21. ledna se chystá jeden z prvních půlmaratonů roku 2023 v rámci republiky Zimní běh na Blaník. Již 49. ročník běhu z Vlašimi na Blaník a zpět – 24 km s převýšením 615 m – pomůže zbavit se kil nabraných během svátků a získat dřevěnou medaili. Pasivněji se lze náročnému sportování věnovat v pondělí 16. ledna v Mělnickém kulturním centru. Vysokohorská průvodkyně Radka Tkáčiková tam bude mít přednášku Treky pod dvě nejvyšší hory světa – K2 a Mount Everest. Dojde ale i na přiblížení života místních, jejich kulturu a snah o rozvoj izolovaných oblastí včetně vzdělávání.