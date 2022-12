Čelo žebříčku, do kterého je zařazeno všech 206 měst v republice fungujících jako obce s rozšířenou působností (ve středních Čechách je jich 26) i metropole, se dlouhodobě nemění. Stejně jako protipól: jako „nejhorší“ vycházejí strukturálně postižené regiony na severu: v krajích Moravskoslezském a Ústeckém.

Neznamená to ale, že by se celkové výsledky v průběhu let neměnily. Pavel Šiška, vedoucí partner v oddělení poradenství Deloitte, jež projekt podporuje, upozornil, že v celkovém srovnání stoupají lokality, kde roste nabídka práce, přicházejí noví občané a zlepšuje se infrastruktura i dostupnost služeb.

Analýza nehodnotí, jak se lidí cítí šťastni, ale srovnává veřejně dostupná data hodnocená v rámci 29 kritérií. Posuzují se například podmínky k práci, ekonomická úroveň, bydlení a vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, úroveň zdraví, kvalita životního prostředí, bezpečnost, ale i doprava, dostatečnost služeb nebo také vztahy mezi lidmi; o těch vypovídá například existence místních spolků.

Ani jednička není bez vad

Říčany z vyhodnocení čísel vycházejí jako celorepublikové numero 1. Helena Vlnařová z městského úřadu Deníku řekla, že je to potěšující výsledek. Připustila ale, že část veřejnosti má jiný pohled. „Někteří lidé se na sociálních sítích vyjadřují negativně, když v těchto souvislostech upozorňují třeba na rozbitý chodník,“ konstatovala. S dodatkem, že jich ale není mnoho, a tak to radost z úspěchu nepokazí.

Republikovou jedničkou je město v celé řadě hodnocených kategorií. Patří k nim index dětských lékařů, lékáren, nabídky míst na pracovních portálech i na úřadu práce, zhodnocení hmotné nouze, kvality středních škol či dostupnosti bankomatů.

Nejlepší v rámci Středočeského kraje pak jsou Říčany ještě v hodnocení míry nezaměstnanosti, exekucí nebo v indexech restaurací a kin. Naopak nepříznivě zde vychází posouzení finanční dostupnosti bydlení nebo kapacity základních škol; říčanské mateřinky jsou na tom podle analytiků přece jen o něco líp, i když také nevalně. Co zlepšovat by bylo třeba i z pohledu silniční sítě a dopravní nehodovosti. Nebo znečišťovatelů, chráněných území či železniční dopravy.

Vlaků dost, ale bytů málo

Hlavní město Praha se může pochlubit republikovým prvenstvím v dostupnosti restaurací a kin nebo indexu železniční dopravy. Druhé místo v republikovém žebříčku získává u souhrnnější kategorie zdraví a životní prostředí, třetí příčku z pohledu atraktivnosti pro stěhování mladých, dostupnosti dětských lékařů nebo bankomatů. Bídně je na tom metropole v hodnocení silniční sítě, finanční dostupnosti bydlení, dopravní nehodovosti, znečistění nebo kvality ovzduší; ne zrovna skvěle vycházejí i indexy kapacity škol i školek, nezaměstnanosti nebo exekucí – a zbytečně moc příležitostí Praha nabízí i k hazardu.

Metropolitní region v celorepublikovém projektu Index kvality života

1. Říčany

2. Praha

3. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

5. Černošice

14. Beroun

22. Hořovice

28. Kralupy nad Vltavou

41. Benešov

53. Mladá Boleslav

68. Mnichovo Hradiště

73. Český Brod

77. Dobříš

80. Slaný

86. Kolín

99. Lysá nad Labem

105. Rakovník

114. Nymburk

115. Sedlčany

116. Poděbrady

123. Čáslav

133. Neratovice

134. Kladno

139. Votice

141. Kutná Hora

149. Vlašim

151. Příbram

160. Mělník

Zdroj: Obce v datech – žebříček pro rok 2022; hodnoceno bylo celkem 206 ORP a Praha