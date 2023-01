Plyne to z vyhodnocení hlášení praktických lékařů pro dospělé i pediatrů o jejich pacientech, které v pátek 6. ledna připravila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlová. Pražští hygienici tato data tradičně přepočítávají až počátkem následujícího týdne. Pro metropoli tudíž nejnovější údaje zatím k dispozici nejsou.

V posledním týdnu roku, od Vánoc po Silvestra, pacientů tradičně ubývá. Citelně. Jednak v době prázdnin nejsou v kontaktu dětské kolektivy a také spousta dospělých čerpá dovolenou, jednak je i méně hlášení od doktorů, z nichž mnozí si berou dovolené rovněž. O to výrazněji vystřelí nemocnost vzhůru v lednu, kdy se život vrací do všedních kolejí. Lidé jsou více v kontaktu – a i pacienti, kteří by ve volných dnech poleželi doma s acylpyrinem či paralenem a kurýrovali se sami, si přijdou o potvrzení o neschopnosti.

Nemocnost se zvýšila jen mírně

Výrazný nárůst počtu pacientů tentokrát nepřišel. V prvním týdnu roku 2023 nemocnost ve středních Čechách vzrostla oproti předchozímu týdnu jen o 6,1 procenta – což je při návratu z vánočního času ke všedním dnům překvapivě malý rozdíl. „Celková nemocnost činila 1578 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ uvedla Rumlová. O epidemii se zpravidla hovoří od 1600 přepočtených obyvatel; někdy však i od 2000. Stále platí, že nejvíce pacientů je ve věkové skupině předškoláků, tedy 0–5 let, nejnižší mezi seniory; ve věkové skupině 65+.

Nejvyšší nemocnost je aktuálně hlášena v okrese Mělník. Tam přepočtený počet pacientů nyní dosahuje hodnoty 2698 na sto tisíc obyvatel – a proti předchozímu týdnu dramaticky vzrostl; o 1837 případů. Kdekoli jinde ve středních Čechách se něco podobného neobjevilo. Další nejvyšší nárůst hlásí okres Mladá Boleslav, a to o 118; tento okres nicméně vykazuje nemocnost 1583 případů na sto tisíc obyvatel, což se blíží průměru. Mnohem vyšší celkovou nemocnost vykazuje okres Kolín s přepočtem hodnoty nemocnosti 2084 (a mezitýdenním nárůstem o 75 případů).

Nejnižší nemocnost naopak hlásí okres Praha-východ s aktuální hodnotou 1167 případů na sto tisíc obyvatel. Zde také zaznamenali v kraji rekordní úbytek: o 44 případů. Vedle Prahy-východ je vcelku příznivá situace ještě v okresech Beroun, Kladno, Nymburk, Praha-západ a Rakovník. Mírný pokles celkové nemocnosti dokonce v mezitýdenním srovnání vykazuje šest z dvanácti středočeských okresů: Praha-východ, Nymburk, Praha-západ – a byť nepatrně, ale přece jen také Rakovník, Kutná Hora a Beroun.

Pokud jde o onemocnění s typickými chřipkovými příznaky, lékaři proti minulému týdnu navýšení nezaznamenali, uvedla hygienička Rumlová. „V porovnání s předchozím kalendářním týdnem nebyl zaznamenán nárůst onemocnění s klinickým obrazem chřipky,“konstatovala. Celková nemocnost tohoto typu dosahuje 77 případů onemocnění na sto tisíc obyvatel, což představuje 4,9 procenta z celkové nemocnosti.

Mám vrchol epidemie za sebou?

Epidemie respiračních onemocnění, která přichází pravidelně a zpravidla udeří kolem polovina ledna, aby trvala ještě během února, se v této sezoně možná objevila o měsíc dříve. Deníku to v pátek řekla Dana Šalamunová z centrály Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Podle jejích slov bývalo zvykem, že epidemie začínala v období kolem přelomu ledna a února – nicméně tentokrát je možné, že už to máme za sebou, když k výraznému nárůstu počtu nemocných došlo už před koncem prosince. Nynější hodnoty se sice blíží epidemickému stavu, avšak není vyloučeno, že kulminace již je za námi.

Stále platí, že pokud jde o případná rozhodnutí o zákazech návštěv, krajská hygienická stanice doporučuje provozovatelům nemocnic i zařízení sociálních služeb včetně domovů seniorů při rozhodování o případném zákazu návštěv posoudit situaci v regionu. Zřejmě však tyto zákazy aktuálně příliš přibývat nebudou. „Radíme však obezřetnost, protože nynější čísla ještě nemusí být úplně vypovídající,“ připomněla Šalamunová.

Akutní respirační infekce středních Čechách

Okres Přepočet nemocnosti Mezitýdenní změna Mělník 2 698 + 1 837 Mladá Boleslav 1 583 + 118 Kolín 2 084 + 75 Kladno 1 230 + 44 Příbram 1 910 + 33 Benešov 1 658 + 6 Beroun 1 355 - 2 Kutná Hora 1 630 - 2 Rakovník 1 370 - 3 Praha-západ 1 388 - 10 Praha-východ 1 167 - 44 Nymburk 1 331 - 11



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; přepočet nemocnosti udává počet pacientů na sto tisíc obyvatel v prvním kalendářním týdnu roku 2023