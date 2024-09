Konstatovala, že třetí povodňový stupeň má Sázava nyní v Havlíčkově Brodě a v Želivi – tedy na Vysočině – a kulminace na středočeské části toku Sázavy se očekává během pondělka (ve Zruči nad Sázavou by třetí stupeň měl nastat kolem poledne, v Nespekách pak v odpoledních hodinách). Nicméně po sobotní návštěvě, kdy se seznámila s připravenými opatřeními, netají hejtmanka své přesvědčení: určitě tam všechno zvládnou na výbornou.

Nejvýraznější ohrožení nyní vnímá u Čáslavi a v menších polabských obcích. Avšak po poledni Deníku sdělila, že po rozhovorech s představiteli obcí v Polabí nevidí k obavám důvod. „V Liběchově to vypadá, že to zvládnou; voda by se měla udržet na úrovni, kdy ještě nezaplaví domy a místní jsou na ni zvyklí. Paní starostka je skvělá a kompetentní. (A Lužec nad Vltavou je také v pořádku. Situaci rovněž zvládají.),“ připomněla. Lysá nad Labem prý může očekávat zhruba pětiletou vodu, Kostelec nad Labem desetiletou a Mělník by měl zůstat pod pětiletou. Nejde tedy o nic, co by pro místní bylo neznámou situací. A celkově by měl být důvod k optimismu. „Predikce je zatím příznivá, srážky se během dne mají přesouvat spíš na západ Čech,“ konstatovala hejtmanka.

V souvislosti se situací na Labi Pecková oceňuje koordinaci mezi státními podniky Povodí Labe a Povodí Vltavy. Polabskému regionu od Mělníka dál, tedy od soutoku Labe s Vltavou, výrazně pomohou opatření na vltavském Orlíku. Tam v uplynulých dnech intenzivně odpouštěli vodu, aby vytvořili zásobní prostor – a nyní už se přehrada naplňuje, když z ní za sekundu odtéká 450 metrů krychlových vody, ale přitéká tisíc. Jestliže však má Orlík v rezervě 200 milionů volných kubíků, umožní to odtok snížit. Především proto, aby se u Mělníka snížil přítok z Vltavy do Labe, což zmírní jeho kulminaci – ale pomůže to i Praze: hlavní město se snáze vyrovná s vodou, jíž vltavské koryto obohacují Sázava a Berounka. A v Praze stále platí předpoklad, že průtok by neměl překročit očekávaných tisíc metrů krychlových za sekundu.

Na pomoc Moravě

V neděli vypadá situace tak nadějně, že Středočeský kraj uvažuje o pomoci moravským krajům, které jsou na tom podstatně hůř. Ostatně ze středních Čech tam mají jet na výpomoc i policisté – a do Moravskoslezského kraje patrně také vojáci. Možná tam budou převáženy i pytle naplněné pískem, pokud už ve středních Čechách nebudou potřeba. Dvoukomorových pytlů získal kraj od Správy státních hmotných rezerv šedesát tisíc – a v areálu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje v Říčanech se pod taktovkou hasičů rozběhlo v sobotu plnicí centrum. Pomáhají při tom vězni; padesátka odsouzených z nápravných zařízení ve Vinařicích a v Příbrami.

Brífink hejtmanky Petry Peckové po jednání středočeského krizového štábu v neděli 15. září. | Video: Deník/Milan Holakovský

Pokračovat v této práci by se mělo i v době, kdy o další pytle pro stavbu hrází už nebudou žádat středočeští starostové. Právě proto, aby mohly být poslány do regionů, které je budou potřebovat nadále. Kraj také spustil na internetu registraci dobrovolníků ochotných pomáhat při povodni nebo po ní. I s jejich využitím, pokud budou souhlasit, by se případně mohlo počítat také v krajích, které budou postiženější.

Jezdí se navzdory počasí

Na rozdíl od jiných krajů voda ani následky vichru ve středních Čechách dramaticky nepoznamenaly dopravu. Na Praze-západ byla kvůli zřícené skále uzavřena silnice v Břežanském údolí, Jizera zaplavila silnice u Loukova a mezi Malou Bělou a Bakovem nad Jizerou. Voda potrápila také Kly na Mělnicku. Kvůli hrozbě pádu stromů byla uzavřena silnice třetí třídy u Českého Brodu; jinde jsou uzavírky kvůli stromům jen krátkodobé. Spadlých stromů sice odstraňují hasiči obrovské množství, jak z komunikací, tak i z kolejí, ale daří se to zvládat rychle. Žádné spoje veřejné dopravy nebylo třeba ve středních Čechách rušit, jen mají někdy zpoždění. Posílena byla tedy informační linka Integrované dopravy Středočeského kraje na telefonním čísle 234 704 560.

Mimořádně funguje také povodňová linka kraje; na čísle 800 440 430 je bezplatná a nonstop. Od pátku, kdy začala fungovat, ji využila stovka lidí. Nejčastěji se volající ptají na prognózu toku v konkrétní lokalitě či kde lze získat pytle s pískem – ale ozvali se i majitelé firem a farem s dotazy k možnostem evakuace materiálu a zvířat.

Evakuací osob krajský stát zaznamenal čtyři desítky; většinou šlo o jednotlivce. Hromadně bylo v Neratovicích evakuováno krajem zřizované zařízení pro lidi s handicapem Rybka, jehož klienti byli v sobotu převezeni do prostor 3. základní školy. Spíš ale z opatrnosti, aby na případnou nutnou evakuaci nedošlo v noci – a vypadá to, že se brzy vrátí. K návratu domů zřejmě nemají daleko ani lidé žijící v okolí Zbýšovského rybníka, který hrozil protržením – a tak byli převáženi do Čáslavi a Kutné Hory. „Věřím, se se brzy budou vracet zpět,“ poznamenala hejtmanka.