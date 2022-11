Připomíná to krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) s tím, že na zavádění nových pravidel pamatují už pravidla pro právě vyhlašovaná výběrová řízení na uzavření nových desetiletých smluv s autobusovými dopravci. V některých vlacích už samoodbavovací systém cestující znají. A v širším měřítku si ho mohou užít třeba výletníci, kteří z Prahy a středních Čech vyjíždějí na Šumavu. Nebo do jiných oblastí v příhraničí, kde je tento způsob placení jízdného běžně rozšířený.

Prodávat jízdenky řidiči přestanou

V autobusech na příměstských i meziměstských linkách se bude jednat o revoluci. Zavedení nových pravidel přinese výraznou změnu nejen pro řidiče, ale i pro cestující. Do autobusů se bude nastupovat nikoli výhradně předními dveřmi, často se spořádaně srovnanou frontou vytvořenou na zastávce, ale v chumlu: s využitím libovolných dveří. Tedy podobně, jako se nyní nastupuje například do vozidel hromadné dopravy v Praze, pokud se nejedná o linku, která má namířeno „ven“ z hlavního města. Dnes je tedy v metropoli rozdíl, jestli číslo autobusu začíná dvojkou, nebo třeba trojkou. Po změně pravidel už to bude fuk.

Už jen vzpomínkou se také stanou nynější situace, kdy pasažéři podávají řidiči peníze, odpípnou před nimi kartu nebo ukazují průkaz. Šofér se má věnovat řízení – a jestli lidé, které veze, mají zaplaceno, nebude jeho starost. To mají kontrolovat početné týmy revizorů, s jejichž vytvořením se také počítá. Radní Borecký soudí, že tahle změna nejen urychlí nástup cestujících, ale také může posílit zájem o práci za volantem. Najde se prý dost těch, kteří nemají zájem lámat si hlavu s cenami a tarify a nejsou ochotni komunikovat s lidmi.

Automaty přímo v autobusech

Změně v nastupování do autobusů má předcházet tarifní reforma, kdy se již od září příštího roku počítá s výraznou změnou systému placení jízdného. Týkat se má zejména předplacených kuponů. Minulostí se stane nynější rozdělení kraje na tarifní pásma. Kupon tak má být – opět podobně jako v hlavním městě – za jednotnou cenu; bez ohledu na to, zda cestující obvykle jezdí jen mezi sousedícími zastávkami, nebo jeho každodenní cestování obnáší desítky kilometrů.

Také pro placení za jednotlivé jízdy bude rozhodující už jen čas a nikoli hranice pásem. Proto se v souvislosti s chystanými tarifními změnami hovoří o „zjednodušení“ – jakkoli hodně lidí bude mluvit o „zdražování“. Což Borecký nepopírá: nezastírá, že do systému veřejné dopravy kraj potřebuje získat více peněz od cestujících.

Záměrem organizátorů dopravy je, aby v souvislosti s chystanou změnou měla většina lidí jízdní doklad koupený předem: nejen předplacený kupon, ale i jednotlivé jízdenky pořízené prostřednictvím mobilní aplikace. Ani zbývající pasažéři se však nebudou obracet na řidiče. Pro ně budou v autobusech samoobslužné terminály.

Samoobslužně platit kartou je už delší dobu možné v některých pražských tramvajích. V autobusech se objeví podobná zařízení. I v tomto směru je příkladem Praha (kde byl někdejší doplňkový prodej jízdenek u řidiče zrušen v rámci opatření proti covidu). V některých autobusech jezdících v hlavním městě už jsou nové strojky k vidění; prozatím s upozorněním, že ještě nefungují.

Co čeká vlaky, ukážou jednání

Zda by mělo být ve vlacích v okolí Prahy omezeno nasazení průvodčích, se zřejmě teprve ukáže. V úterý 22. listopadu to Deníku naznačil mluvčí Českých drah Emanuel Vittek. „V tuto chvíli nemáme konkrétní informace o tom, že by příměstské vlaky ve Středočeském kraji měly v budoucnu jezdit bez průvodčích. Předpokládáme, že jednotlivé možnosti odbavení budou s Českými drahami diskutovány s ohledem na uzavřenou smlouvu,“ konstatoval. S dodatkem, že dopravce, pokud se na něj objednatel obrátí, je „připraven s ním tuto problematiku řešit“. Objednatelem se v tomto případě rozumí Středočeský kraj a hlavní město Praha.