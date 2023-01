Zájem o volby z auta byl ze strany nakažených covidem minimální

Celkem z auta ve středních Čechách odvolilo 14 občanů, řekl Deníku mluvčí kraje David Šíma. „Standardní plynulý provoz, vše bez komplikací,“ upřesnil, jak se vše odehrávalo. Největší zájem v podobě čtyř občanů zaznamenali v Mladé Boleslavi. Tři lidé s covidem dorazili na stanoviště pro Prahu-východ u hasičů ve Staré Boleslavi; dva přivítali v Kolíně. Benešov, Beroun, Kladno, Nymburk a Řevnice (pro Prahu-západ) posloužily shodně pouze jedinému voliči.

Zapečetěné urny z těchto drive-in stanovišť byly převezeny do budovy krajského úřadu na pražském Smíchově. Tam ve vyhrazené místnosti zůstanou do sobotní 14. hodiny, kdy končí standardní hlasování. Pak se jich ujme určená sčítací komise, která zajistí započtení hlasů do celkových součtů v rámci prvního kola prezidentské volby.

Volit prezidenta lze i s covidem: buď z auta u hasičů, nebo i doma

Lidé, kteří se v řádném termínu nemohou dostavit do standardních volebních místností podle místa bydliště (případně s předem vyřízeným voličským průkazem kamkoli jinam) mohou ještě využít nabídku hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Příchod komise s urnou přímo domů (nebo třeba do nemocnice, kde jsou aktuálně hospitalizováni) si Středočeši mohou ještě ve čtvrtek 12. ledna vyžádat na telefonním čísle 257 280 862, jež bude v provozu od osmé ranní do osmé večer. Komise pak na udanou adresu dorazí v pátek 13. ledna mezi osmou ráno a desátou večer nebo pak v sobotu v době od osmi hodin do 14.00. Nevyjíždí však mimo území Středočeského kraje. Dosud si její příjezd vyžádaly „jednotky“ zájemců.

Řádným termínem prezidentských voleb, kdy budou otevřeny volební místnosti, je pro nadcházející první kolo pátek 13. 1. (14–22 hodin) a sobota 14. 1. (8–14 hodin).