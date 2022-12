Právě ty by měly s uskutečněním výrazně pomoci, jestliže se předpokládá, že do roku 2025 bude potřeba 175,6 milionu korun. Po jednání radních to uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar (STAN) s tím, že cílem je prostřednictvím energie z obnovitelných zdrojů uspořit elektřinu z neobnovitelných zdrojů, šetřit peníze a dosáhnout větší energetické soběstačnosti.

„Projekt bude finančně kryt z prostředků na předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z Evropské unie v letech 2023 až 2025,“ uvedl Kašpar. Podle jeho údajů se bude možnost umístění střešní elektrárny zvažovat u 34 objektů, v nichž působí 29 organizací.

Zmiňovaná částka převyšující 175 milionů korun se vztahuje k uskutečnění projektu v plném rozsahu: kdy by jako vhodné k instalaci střešních solárů (a to jak z pohledu technického, tak i ekonomického) byly shledány všechny posuzované objekty. Pak se počítá s tím, že dotace, ať už unijní, nebo národní, by měly dodat zhruba 83,5 milionu korun – a přes 92,1 milionu korun by měl podle Kašparových slov vydat kraj.

Teprve chystané analýzy spojené s propočty ale napoví více, uvedl krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).

„Zpřesní výši nákladů na realizaci projektu. Poté budou u vhodných objektů zpracovány statické posudky nosnosti střech vzhledem k rozsahu panelů,“ plánuje, co bude následovat.

„V rámci současných trendů bude posouzena i možnost budoucího zapojení do komunitní energetiky. Posouzena bude i vhodnost a potenciál k instalaci elektrárny ve dvou variantách: s akumulací a bez akumulace energie,“ vysvětlil, že experti poradí i to, zda počítat s bateriovým úložištěm nebo s „přetokem“ vyrobené elektřiny mimo vlastní areál. Zvažovat je třeba spoustu souvislostí: například počítat s tím, že v létě, kdy bývají dlouho dny a hodně slunečního svitu, mají školy dva měsíce prázdnin, kdy je spotřeba velmi nízká.

Organizace určené k posouzení vhodnosti solárů:

- Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Příbram-Dubno

- Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram IV

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun-Hlinky

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk – budovy v ulicích V Kolonii a Školní

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice

- Gymnázium Karla Čapka Dobříš

- Integrovaná střední škola technická Benešov – budovy v ulicích Pražská a Benešova

- Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II

- Střední zdravotnická škola Beroun

- Střední zemědělská škola Čáslav

- Dětský domov a školní jídelna Zruč nad Sázavou

- Gymnázium Vlašim

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav

- Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou

- Střední průmyslová škola stavební Mělník – budovy v ulicích Českobratrská, Pražská a Sady Na Polabí

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy

- Střední odborné učiliště Sedlčany

- Gymnázium Benešov

- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno

- Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady

- Středočeská vědecká knihovna v Kladně

- České muzeum stříbra Kutná Hora

- Muzeum Mladoboleslavska Mladá Boleslav

- Polabské muzeum Sadská

- Oblastní muzeum Praha-východ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

- Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě

- Muzeum T. G. Masaryka Rakovník + Muzeum Nové Strašecí a Muzeum T.G.M. Lány

- Muzeum Českého krasu Beroun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje