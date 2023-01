Tak nějak nejen při pátku třináctého, ale současně rovněž pár hodin před otevřením volebních místností pro první kolo přímé volby prezidenta republiky. Právě před tím, než se voliči v pátek nebo v sobotu vypraví k urnám, by podle Peckové bylo rozumné posoudit jednotlivé kandidáty z pohledu „ztroskotance“. Se kterým z nich to nejen přežijete, ale nakonec se vlastně podaří prožít pět nezapomenutelných let?

Ano, nejen dokázat společně přežít, ale také společně žít. To jsou hlediska, podle nichž středočeská hejtmanka radí volit při volbách. Takového parťáka by vybírala při vědomí toho, že je nutné zajistit jídlo nebo ochranu nejen před záludnostmi přírody, ale také je třeba pamatovat na klidné soužití a vzájemné povzbuzování. Nicméně – je také třeba v pátek nebo v sobotu bezpečně doplout do volebního přístavu a náklad svých myšlenek správně přeložit na patřičné místo.

„Prosím, jděte k volbám. A šťastnou ruku. Dobře to dopadne,“ vzkazuje hejtmanka prostřednictvím sociální sítě.

„Super úvaha,“ okomentoval její doporučení uživatel Rosta Haufer, „Škoda, že nekandiduje Chuck,“ poznamenal společně se smajlíkem. Pecková mu nezůstala dlužna odpověď: „A co teprve MacGyver se svým nožíkem…“ odkázala na seriálového hrdinu.

Její slova ale odstartovala i vážně míněné úvahy. Třeba Jana Lintymerová napsala do komentáře: „Teď jsem se teda hodně zamyslela. Ale potvrdila se mi moje volba. Děkuji – a hodně štěstí České republice. Naopak Magdalena Sarnovská nabízí: vzít na pustý ostrov jednoho konkrétního kandidáta – a alespoň na pět let „uchránit zbytek národa“. Pohled z žertovného nadhledu připsal třeba i Radoslav Schmitt: „Takhle se jako muž rozhodovat nemůžu! To by pak přicházela v úvahu jediná volba!“

Z členů rady Středočeského kraje není hejtmanka jediná, kdo se na facebooku vyjadřuje k volbám. Třeba radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) věnoval pozornost tvářím kandidátů na vesnických plakátovacích plochách, pěkně zasazených mezi pozvánky na chovatelskou výstavu či cirkus na ledě, ale chladným ho nenechaly ani internetové reklamy (a psedudoreklamy) jednotlivých kandidátů či jejich televizní debata.

A Václav Švenda (Spojenci/TOP 09), který je radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, rovnou na sociální síti doplnil svůj portrét přelepkou se jménem konkrétního kandidáta, kterého podporuje a bude volit.

Rady hejtmanky k posouzení parťáka na pustý ostrov:

- Bude to s ním k vydržení?

- Budete si s ním mít co říct?

- Bude vám naslouchat?

- Nepoleze vám na nervy?

- Bude stoicky klidný, když vám nervy prasknou? Uklidní vás?

- Jak to bude vypadat, když prasknou nervy jemu?

- Chytnete spolu rybu a upečete ji?

- Nevezme nohy na ramena, když uslyšíte kroky divokého zvířete?

- A co teprve, když připluje na vydlabaných lodích kmen ze sousedního ostrova?

- Vyhodnotí správně situaci, bude ho zajímat váš názor? Jak se zachová?

- A bude s ním taky i sranda?

- A co až vás najde záchranářská loď? Co pak?

Zdroj: prezentace Petry Peckové na facebooku